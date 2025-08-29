Incidente stradale per Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, il drammatico video: “Visto la morte con gli occhi”

Gli ex protagonisti del Grande Fratello, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, sono stati coinvolti in un pericoloso incidente stradale. Su Instagram sono stati condivisi video e foto che mostrano le conseguenze dell’accaduto. Alfonso, ferito a una caviglia, ha raccontato i momenti più spaventosi dell’episodio, fino a sciogliersi in lacrime di fronte alla gravità della situazione.

Sono drammatiche le immagini che Alfonso D’Apice ha condiviso sul suo profilo Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello e la fidanzata Chiara Cainelli sono rimasti coinvolti in un pericoloso incidente automobilistico. In vacanza negli Stati Uniti, i due si trovavano a Las Vegas quando il van a bordo del quale viaggiavano si è ribaltato.

“Probabilmente è scoppiato uno pneumatico”, ha raccontato Alfonso, sciogliendosi in lacrime a causa della forte tensione accumulata e dell’infortunio alla caviglia. Il giovane campano avrebbe riportato alcuni tagli profondi e una contusione, mentre la fidanzata starebbe bene.

Alfonso D’Apice racconta l’incidente

Subito dopo l’impatto, Alfonso ha documentato l’accaduto su Instagram: nei video condivisi tra le sue stories si vedono il van ribaltato, i vetri frantumati e le ferite riportate. “Sarà esplosa una ruota”, ha spiegato l'ex concorrente del GF ai suoi follower, “Il van ha frenato e poi si è ribaltato. Ho subito controllato che Chiara stesse bene, poi mi sono rialzato e sono passato davanti a tutti per raggiungere il vetro anteriore che non si era rotto. L’ho spaccato con lo specchietto retrovisore e mi sono tagliato la mano. Poi ho cominciato a dare calci finché la mia gamba ha attraversato il vetro e mi sono ferito. Mi sono strappato tutta la gamba”.

Le lacrime di Alfonso D’Apice: “Abbiamo visto la morte con gli occhi”

Sconvolto dalla paura e dalla tensione, Alfonso si è lasciato andare alle lacrime: “Non abbiamo avuto fortuna durante queste vacanze. Abbiamo visto la morte con gli occhi”.

Chiara, per il momento, non ha pubblicato video dell’accaduto. Antonio Maietta, amico della coppia ed ex protagonista di Temptation Island, ha rassicurato i fan: “Ho sentito la madre di Alfonso. Sono vivi per miracolo e scossi dalla paura”.