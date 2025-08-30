Alfonso D’Apice posta i video splatter del suo incidente, la replica alle critiche: “Serviva per tutelarci”

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, nelle scorse ore, sono rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale mentre si trovavano in vacanza a Las Vegas. I due ex concorrenti del Grande Fratello, fortunatamente, stanno bene e sono stati prontamente soccorsi, ma l'accaduto li ha sconvolti al punto da spingerli a postare tutto sui social, con tanto di immagini forti in cui mostrano le ferite che il napoletano ha riportato sulla gamba e le braccia dopo l'impatto. La replica a chi li critica per questa scelta: "Serviva per tutelarci".

La polemica sui social e l'episodio della rapina

Attraverso delle stories su Instagram, Alfonso ha infatti voluto esprimere il suo disappunto riguardo a chi, nonostante la gravità della situazione, ha continuato a criticare lui e la fidanzata per aver scelto di documentare quanto era accaduto. Ha anche ricordato un episodio recente in cui, dopo la rapina subita a casa sua, qualcuno aveva messo in dubbio la veridicità della sua denuncia perché non aveva pubblicato alcun video. "Purtroppo, esistono ancora sciacalli che parlano senza vergogna, e si vantano delle visualizzazioni senza un minimo di tatto", ha scritto. A difesa di sé stesso e delle persone coinvolte nell’incidente, ha sottolineato che grazie alla diffusione di quei contenuti, loro stessi ora potrebbero essere tutelati dal punto di vista legale e sanitario.

Il racconto dell'incidente: "Un miracolo, siamo vivi"

Con voce tremante e gli occhi pieni di lacrime, D’Apice aveva raccontato di essere riuscito a salvarsi solo grazie a un miracolo. Il furgone su cui viaggiavano lui e Chiara si è ribaltato, probabilmente a causa di una gomma forata. I due sono rimasti intrappolati all’interno, ma Alfonso ha subito pensato prima di tutto alla ragazza, verificando le sue condizioni. Con grande prontezza, ha rotto il vetro del veicolo con lo specchietto per riuscire a liberarsi e a mettersi in salvo. Per fortuna, entrambi sono usciti quasi illesi, con solo una lieve contusione alla caviglia per Alfonso.