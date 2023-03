Incidente d’auto per Pete Davidson e la fidanzata Chase Sui-Wonder, cosa è successo Incidente d’auto per Pete Davidson, ex fidanzato di Kim Kardashian ed Emily Ratajkowski. L’attore ha perso il controllo del veicolo, con a bordo la fidanzata Chase Sui-Wonders, e si è schiantato nei pressi di una casa a Beverly Hills. A riportare la notizia per primo TMZ.

A cura di Elisabetta Murina

Incidente d'auto per Pete Davidson, ex fidanzato di Kim Kardashian ed Emily Ratajkowski. L'attore stava viaggiando ad alta velocità con la fidanzata Chase Sui-Wonders, quando ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato nei pressi di una casa a Beverly Hills. A riportare la notizia per primo TMZ.

La dinamica dell'incidente che ha coinvolto Pete Davidson

Stando a quanto riporta il sito americano, l'incidente sarebbe avvenuto nella tarda serata di sabato 4 marzo, nei pressi del quartiere di Beverly Hills a Los Angeles. Pete Davidson era alla guida della sua auto con a bordo la fidanzata Chase Sui-Wonders quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Questo sarebbe finito sul marciapiede, andando poi a sbattere contro una casa poco distante e lasciando sull'asfalto i segni di una sbandata. Per fortuna né il conducente né il passeggero sarebbero rimasti feriti.

Ancora non è chiaro cosa abbia provocato l'incidente. Pare che l'attore, da quello che si sa al momento, non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. É stata aperta una indagine per indagare sulle cause.

Leggi anche Cosa è successo tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al GF Vip nell'ultima settimana

La relazione tra Pete Davidson e Chase Sui-Wonders

Dopo una frequentazione con Emily Ratajkowski e con Kim Kardashian prima, Pete Davidson ha voltato pagina e ora è legato a Chase Sui-Wonders. Attrice a sua volta, laureata ad Harvard nel 2018, ha fatto coppia con lui sul set e ora anche nella vita di tutti i giorni. Pare che i due siano usciti allo scoperto da un paio di mesi, in particolare da gennaio, quando sono stati avvistati insieme in un ristorante di New York. Poi una fuga insieme alle Hawaii e un'uscita mano nella mano agli Universal Studios di Hollywood.