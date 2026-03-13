Ilary Blasi cammina negli studi Mediaset con le ciabatte, è già entrata nel mood Grande Fratello

Ilary Blasi è tornata e si prepara alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice, arrivata al timone del reality in sostituzione dell’uscente Alfonso Signorini, dimostra di sentirsi a casa, passeggiando all’esterno degli studi Mediaset in ciabatte.

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Ilary Blasi è tornata ed è pronta a divertirsi insieme agli spettatori della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Un video postato sui social poche ore fa mostra la conduttrice, arrivata al timone del reality in sostituzione dell’uscente Alfonso Signorini, mentre passeggia all’esterno degli studi Mediaset con aria completamente rilassata, quasi come se si trovasse nei giardini della mastodontica villa che condivideva con Francesco Totti a Roma fino a qualche anno fa.

Per questo, per nulla imbarazzata, Ilary è stata filmata mentre passeggia indossando divertita un paio di morbide ciabatte blu sotto un tailleur con gonna elegante. Accortasi di essere stata ripresa, Blasi non si è scomposta: si è esibita in una piroetta e ha ammiccato alla telecamera, pronta a tornare a prendere possesso degli studi che per anni sono stati casa sua.

Il Grande Fratello Vip è già cominciato per 4 concorrenti

Intanto, il Grande Fratello Vip è cominciato con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto, ma solo per quattro concorrenti. A entrare nella Casa (o, per meglio dire, nel giardino) sono stati per il momento Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. I quattro “fortunati” si accamperanno in giardino probabilmente fino alla prossima settimana, quando comincerà ufficialmente il reality show di Canale 5. Per il momento sono stati dotati di sacchi a pelo e di diverse confezioni di cibo in scatola da consumare senza dover necessariamente ricorrere alla cucina.

Ilary Blasi sarà affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

Ad affiancare Ilary Blasi al timone della prossima edizione del reality di Canale 5 saranno le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Alle due giornaliste è stato affidato il compito di commentare la vita dei Vip che entreranno ufficialmente nella Casa a partire da martedì 17 marzo. A loro il compito di criticarli o elogiarli e di dispensare le immunità che, di settimana in settimana, potranno utilizzare per salvare dall’eliminazione i concorrenti preferiti.