Il Tg1 non riconosce Nello e Carlotta di Temptation Island, l’intervista da vacanzieri Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino fanno capolino da un servizio del Tg1 dedicato al rientro degli italiani dalle vacanze. L’ex coppia protagonista di Temptation Island – Carlotta ha fatto successivamente anche il Gf Vip – non è stata riconosciuta.

A cura di Stefania Rocco

Il Tg1 non riconosce Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino di Temptation Island e li inserisce in un servizio sugli italiani che rientrano dalle vacanze come una coppia comune di vacanzieri. È accaduto ieri quando Carlotta e Nello sono stati intercettati al casello autostradale mentre rientravano a Roma dopo un weekend trascorso a Rimini. È Carlotta a parlare al microfono, colei che, tra i due, gode della popolarità maggiore. Dopo la partecipazione al docu-reality estivo di Canale5, infatti, Carlotta fu scelta da Alfonso Signorini per entrare a far parte del cast della penultima edizione del Grande Fratello Vip, programma che aveva incrementato la sua riconoscibilità. Non per il telegiornale della prima rete Rai che non ha riconosciuto la coppia.

Chi sono Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono diventati popolari partecipando a Temptation Island nel 2020. Entrati a far parte del cast del programma per volontà di Carlotta, speravano di risolvere le problematiche che si erano trascinati dietro per anni. “Ho scritto a Temptation Island perché per me o ci sposiamo o ci lasciamo! A me la sua modernità di andare a convivere prima non piace proprio! Io mi sto laureando, ho un lavoro e ora voglio il matrimonio con i figli. Ho sempre sognato il matrimonio in abito bianco. Che gli costa mettersi in ginocchio e farmi la proposta con l’anello? Lui ha paura di mettere quella firma per prendersi la responsabilità. Io non ero una ragazza gelosa ma da un anno a questa parte, col fatto che non mi vuole sposare per nulla al mondo, non sono più sicura di lui”, aveva spigato Carlotta nel video di presentazione realizzato per il programma. Differenti le motivazioni di Nello:

Carlotta mi ha chiesto di venire a Temptation Island perché vuole che io le chieda di sposarmi. Ma io voglio la convivenza… e poi semmai dopo si può parlare di matrimonio. Ho anche comprato una casa per noi due, ma niente…alla fine l’ho affittata.

Il matrimonio di Carlotta e Nello di Temptation Island

Terminata la partecipazione al programma, Carlotta e Nello si sono sposati. La proposta di matrimonio è arrivata nella Casa del Grande Fratello Vip, mentre Dell’Isola era concorrente. Nello era entrato nella Casa a sorpresa per chiedere alla fidanzata di sposarlo. Le nozze sono state celebrate a maggio 2022.