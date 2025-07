Il team Barbie omaggia Mario Paglino e Gianni Grossi, i due designer morti nell’incidente sull’A4: “Generosità sconfinata”

Il Team Barbie fa sentire la sua voce dopo il tragico incidente che ha provocato la morte di Gianni Grossi e Mario Paglino, i due designer del marchio della bambola più famosa al mondo, che sono stati travolti da un auto sull'A4 di Milano lo scorso 27 luglio. In un post, pubblicato sui social, si ricorda la passione con cui i due, colleghi ma anche compagni di vita, hanno lavorato e arricchito il mondo Barbie con le loro creazioni.

Il ricordo del team Barbie

Su Instagram, a distanza di due giorni dall'incidente per loro fatale in cui hanno perso la vita quattro persone, sull'account ufficiale di Barbie si legge un lungo e accorato messaggio di ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni con passione e creatività: "Il team Barbie è addolorato per la perdita di Mario Paglino e Gianni Grossi, due amati designer e collaboratori della Mattel che hanno portato gioia e arte al mondo di Barbie come Magia2000", il post continua elogiando anche alcuni eventi di cui sono stati promotori in Italia e che hanno innalzato, ancor di più, il nome del marchio:

In quanto designer appassionati e talentuosi e collezionisti da sempre, il loro spirito e amore per il marchio hanno tramutato ogni creazione da loro toccata in un capolavoro. Oltre al loro straordinario talento, emanavano un'energia che illuminava ogni spazio in cui entravano. Che si trattasse di guidare l'Italian Doll Convention a Milano o di mostrare il loro talento e passione per Barbie alle fiere di bambole in tutto il mondo, la loro presenza ha portato calore, risate e un senso di appartenenza. La loro generosità è stata sconfinata, creando innumerevoli bambole da mettere all'asta appositamente per enti di beneficenza vicini al cuore dei collezionisti. Barbie si è migliorata perché hanno amato il marchio, e la nostra amata comunità di collezionisti è più ricca per averli conosciuti e condiviso la loro passione. Barbie onora la loro memoria con profonda gratitudine.

Mario Paglino e Gianni Grossi fondatori di Magia2000

Mario Paglino e Gianni Grossi, infatti, hanno fondato nel 2011 l'azienda Magia2000 che sin dalla sua apertura si è distinta per aver dato lustro al mondo Barbie, creando l'Italian Doll Convention, il più grande evento dedicato alle fashion doll in Europa. Negli anni successivi, dal 2015, sono stati consulenti della mostra Barbie The Icon sia a Milano che a Roma ed è qui che hanno esposto anche le loro collezioni. I due designer, infatti, hanno lavorato a delle versioni uniche e personalizzate della bambola più nota al mondo, firmando creazioni uniche come la Barbie venduta per 15mila euro in un'asta di beneficenza nel 2015.