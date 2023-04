“Il principe Harry vuole riconciliarsi con la famiglia, telefona continuamente a re Carlo” L’incoronazione di re Carlo potrebbe rappresentare un punto di svolta nel rapporto tra il principe Harry e i suoi familiari. Il secondogenito di lady Diana starebbe facendo “continue telefonate al padre”. “Gli manca la sua famiglia”, scrivono i tabloid britannici.

A cura di Stefania Rocco

Il principe Harry potrebbe approfittare del rientro in Gran Bretagna in occasione dell’incoronazione di re Carlo per riavvicinarsi alla sua famiglia d’origine. Lo sostiene il Sun che riporta la testimonianza di alcune fonti vicine alla famiglia reale secondo le quali il secondogenito di lady Diana avrebbe fatto diverse telefonate “nostalgiche” al padre. Pare che a Harry manchi la vita nel Regno Unito e che desideri trovare il modo per riconciliarsi con i suoi cari e trascorrere più tempo in Inghilterra.

“Harry vuole mostrare pubblicamente il suo sostegno a re Carlo”

Russell Myers, corrispondente reale del Daily Mirror, ha fatto sapere che nel corso di queste telefonate, Harry avrebbe cercato rassicurazione nel padre a proposito del suo ruolo durante la cerimonia di incoronazione. Pare che il 38enne desideri poter avere la possibilità di mostrare pubblicamente il suo sostegno nei confronti del padre. Avrebbe quindi chiesto di essere rassicurato rispetto alla disposizione dei posti a sedere. “Ha nostalgia di casa, degli amici e della sua famiglia”, ha aggiunto ancora Myers. Il Sun aggiunge che esisterebbe il desiderio di “riparare da ambo le parti” ma alcune delle informazioni condivise da Harry nel suo libro avrebbero profondamente ferito i suoi familiari, incluso il fratello William e la moglie Kate Middleton.

Harry all’incoronazione di re Carlo senza Meghan Markle

Chi non avrà alcun ruolo nel corso della cerimonia di incoronazione di Carlo è Meghan Markle, moglie di Harry. La duchessa di Sussex resterà negli Stati Uniti, cosa che le impedirà di assistere all’evento. Non sono stati chiariti i motivi che hanno spinto l’ex attrice a non partecipare all’incoronazione. Secondo fonti vicine alla coppia, Meghan avrebbe deciso di non partire per la Gran Bretagna perché, proprio in quei giorni, il figlio Archie festeggerà il suo quarto compleanno, evento che la madre non intenderebbe mettere in secondo piano rispetto alla cerimonia che vedrà il suocero essere ufficialmente incoronato.