Il principe Harry è caduto da cavallo durante una partita di Polo in California Il duca di Sussex sta bene, dopo la caduta da cavallo durante la partita di Polo in California che ha sancito la sconfitta dei Los Padres. Dopo essersi rialzato il principe Harry si è premurato di coccolare il suo cavallo che aveva preso un brutto colpo alla schiena.

A cura di Giulia Turco

(Il principe Harry mentre gioca a Polo nel Regno Unito, 2017. Foto La Presse).

Il principe Harry è caduto da cavallo durante una partita di Polo al Santa Barbara Polo and Racquet Club in California. Nulla di grave per fortuna per il duca di Sussex, che non ha riportato gravi ferite o danni. Solo un lieve spavento per il pubblico che ha assistito all'evento sportivo. Le immagini dell’incidente tuttavia sono arrivate sulle testate di tutta Europa.

Come sta il principe Harry dopo la caduta da cavallo

Nelle immagini si vede chiaramente il principe Harry, con indosso la sua uniforme, cadere dal cavallo con il quale stava gareggiava per i Los Padres, che hanno perso la partita 12-11. L’incidente è avvenuto davanti ad un’enorme folla di spettatori e curiosi, che si sono presi parecchio spavento. Il duca di Sussex ha rassicurato i suoi fan e anzi, dopo la brutta caduta si è preoccupato di consolare il suo cavallo accarezzandolo sulla schiena. Meghan Markle, Archie e la piccola Lilibet Diana non erano presenti all’evento, ma è soltanto un caso vista la presenza costante di Meghan alle competizioni sportive del marito durante questa stagione. Spesso è stata immortalata a fare il tifo per lui o a dargli un tenero bacio come ricompensa dopo una vittoria.

Il ritorno dei Sussex in California dopo il Giubileo

Harry e Meghan sono tornati con i loro bambini alla loro vita di sempre. Si sono lasciati alle spalle i festeggiamenti per i 70 anni di regno della regina Elisabetta, celebrati con lungo fine settimana in tutto il Regno Unito. Sembra che insieme ai Sussex ci fosse anche la troupe televisiva di Netflix, che avrebbe girato qualche immagine dell'evento per il loro reality show, nonostante il divieto della Corona di presenziare a Palazzo. I giorni di festa si sono conclusi con la festa per il primo compleanno della piccola Lilibet e un gelo tra i genitori e la coppia dei duchi di Cambridge, che non hanno potuto, o voluto, partecipare.