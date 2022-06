“Tensioni tra il principe Harry e Meghan e il resto della Famiglia Reale” L’ipotesi è che la coppia, approfittando dell’assenza della Regina, abbia voluto snobbare la famiglia.

La visita del principe Harry e di Meghan Markle alla Royal Family durante il Giubileo di platino della regina Elisabetta è iniziata nella maniera più gelida e scomoda possibile. Lo fa sapere Piers Morgan che all'interno di un talk show televisivo, appunto Talk Tv, ha spiegato che Harry e Meghan si sono presentati in ritardo all'evento. Una cosa che, in qualche modo, è risultato essere sconveniente, soprattutto ai membri della famiglia.

Il racconto di Piers Morgan

L'arrivo in ritardo di Harry e Meghan ha dato il via a una serie di disagi. Si dice che la coppia era completamente sparita, cercata dai preposti inutilmente, non si riuscivano a trovare e più passava la giornata, più sembravano essere irreperibili, rovinando la gita in giardino dei familiari. L'ipotesi è che la coppia, approfittando dell'assenza della Regina, abbia voluto snobbare la famiglia.

L'intervento della Regina

Secondo Piers Morgan solo l'intervento della stessa Regina potrebbe aiutare Harry e Meghan a essere di nuovo ben visti all'interno della famiglia. Un suo intervento aiuterebbe ad allentare la tensione, purtroppo però la Regina non sarà presente al resto degli appuntamenti per i soliti problemi di salute. Per questo, i rapporti di Meghan Markle e Harry Windsor continueranno a essere un po' gelidi con il resto della famiglia.

Harry e Meghan "isolati" al Giubileo della Regina

Harry e Meghan si sono "defilati" alle celebrazioni. Una scelta fatta di proposito. La coppia ha voluto evitare di essere vista e seguita, una scelta per evitare di oscurare in ogni modo l'oggetto delle celebrazioni, ovvero proprio la Regina Elisabetta. Per quanto riguarda le celebrazioni in balconata, la Regina aveva annunciato che avrebbe voluto al suo fianco sulla balconata di Buckingham Palace solo i membri della famiglia al servizio della Corona, tra i quali appunto non rientrano Harry e Meghan Markle.