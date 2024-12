video suggerito

Il Natale da single di Katherine Kelly Lang: “Ma l’amore resta, si è solo trasformato” Katherine Kelly Lang, Brooke di Beautiful, si racconta: “Ci sono stati momenti in cui avrei voluto provare cose diverse”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per Katherine Kelly Lang, il Natale continua a essere un momento speciale, anche quando la vita prende una piega diversa da quello che si immagina. L’iconica Brooke Logan di Beautiful, che interpreta da ben 37 anni, ha trascorso le festività di quest’anno in una veste inedita: l'attrice infatti è single. Dopo 11 anni di relazione, Katherine e il compagno Dominique Zoida si sono separati. L’attrice, oggi 63enne, continua a portare sullo schermo la forza e il carisma di Brooke Logan. Amatissima soprattutto in Italia, in questa intervista si racconta senza alcun tipo di filtro.

La Brooke di Beautiful è tornata single

"Io e il mio compagno ci siamo lasciati, ma l’amore resta, semplicemente si è trasformato", ha rivelato l’attrice in un’intervista a Grand Hotel. La loro storia, iniziata con un colpo di fulmine durante una festa organizzata dalla CBS, ha resistito per oltre un decennio. "Era bastato un sorriso per farmi capire che lui era l’uomo giusto, nonostante i 16 anni di differenza", ricorda Katherine. Insieme si definivano "due gemelli siamesi", ma il tempo ha cambiato la natura del loro legame. "Abbiamo vissuto momenti fantastici insieme, ma c’è stata un’evoluzione del nostro rapporto".

"Ci sono stati momenti in cui avrei voluto provare cose diverse"

Nell'intervista a Grand Hotel, Katherine Kelly Lang ha parlato anche del fatto di aver lavorato per una vita intera nel cast di Beautiful. Una carriera lunga e di successo, ma nonostante tutto, qualcosa poteva mancare. Per esempio, il fatto di non aver mai abbandonato il ruolo che l'ha resa famosa. "Ci sono stati momenti in cui avrei voluto provare cose diverse, ma è durata poco", ha ammesso. La possibilità di prendersi pause dal set le ha permesso di esplorare altre opportunità, come quando ha partecipato a Ballando con le stelle.