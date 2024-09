La vita privata di Katherine Kelly Lang: i due matrimoni, i figli e l’amore per il compagno Dominique Zoida

video suggerito

Katherine Kelly Lang, famosa in tutto il mondo per il suo ruolo di Brooke Logan nella soap opera Beautiful, ha una vita privata che è stata caratterizzata da due matrimoni, tre figli e un legame sentimentale attuale con Dominique Zoid. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Katherine Kelly Lang, famosa in tutto il mondo per il suo ruolo di Brooke Logan nella soap opera Beautiful, ha una vita privata che è stata caratterizzata da due matrimoni, tre figli e un legame sentimentale attuale con Dominique Zoida. L'attrice si è sposata per la prima volta con Skott Snider nel 1989 e ha divorziato nel 1995. Successivamente, ha convolato a nozze con Alex D'Andrea nel 1997, ma anche questo matrimonio è finito con un divorzio, nel 2014. Dai suoi due matrimoni sono nati tre figli: i primi due dal primo marito e l'ultima dal secondo. Attualmente, Katherine è felicemente legata al suo compagno Dominique Zoida, un ex produttore televisivo che ora lavora nel mondo dello sport e del fitness.

Il primo matrimonio con Skott Snider

Katherine Kelly Lang e Skott Snider hanno deciso di sposarsi nel 1989. Era quello il periodo probabilmente di massima popolarità dell'attrice, proprio grazie a Beautiful. Da questo primo matrimonio sono nati i primi due figli dell'attrice: Jeremy Snider e Julian Snider. La coppia ha vissuto momenti di alti e bassi, finendo per divorziare nel 1995.

La storia con l’ex marito Alex D’Andrea

Dopo il divorzio da Snider, Katherine Kelly Lang ha sposato in seconde nozze Alex D'Andrea, un produttore televisivo. I due si sono sposati nel 1997 e dal loro matrimonio è nata la terza figlia di Katherine, Zoe Katrina D'Andrea, nel 1999. Tuttavia, anche questo matrimonio ha affrontato delle difficoltà, e nel 2014 i due hanno deciso di separarsi ufficialmente.

L’amore per il compagno Dominique Zoida

Katherine Kelly Lang è legata sentimentalmente a Dominique Zoida, ex produttore televisivo, oggi imprenditore nel mondo del fitness. Insieme condividono una forte passione per lo sport e il benessere.

Chi sono i figli di Katherine Kelly Lang

Katherine ha tre figli: Jeremy Snider, nato nel 1990, e Julian Snider, nato nel 1992, dal primo matrimonio con Skott Snider. Entrambi i figli hanno scelto percorsi di vita privati e non sono sotto i riflettori come la madre. La sua terza figlia, Zoe Katrina D'Andrea, nata nel 1999 dal matrimonio con Alex D'Andrea, è invece più presente sui social media, dove condivide momenti della sua vita e della sua carriera.