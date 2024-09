Brooke di Beautiful al GF: Katherine Kelly Lang entra nella casa dopo la rivelazione di Clayton Norcross

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Katherine Kelly Lang, meglio conosciuta dai telespettatori come Brooke Logan, protagonista della soap di successo Beautiful, entrerà domani nella casa del Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini ha lanciato lo spoiler sulla puntata di giovedì 26 settembre, in programma su Canale5 in prima serata, nel video promo diffuso sul canale Mediaset. L'attrice potrebbe entrare nella casa di Cinecittà in qualità di ospite, per salutare il suo ex compagno di set e attuale concorrente, Clayton Norcross. Nella scorsa diretta lui raccontò di un breve flirt tra loro.

Il promo della nuova puntata del Grande Fratello

"Nella casa entrerà Brooke di Beautiful, in tre al televoto, chi sarà il preferito?": queste le parole del video promo lanciato su Canale5 alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello, in programma domani, giovedì 26 settembre 2024. Non è stato chiarito in che vesti entrerà Katherine Kelly Lang, se come ospite o come concorrente. Di sicuro, però, l'attrice farà una sorpresa a Clayton Norcross, Thorne Forrester di Beautiful, con il quale ha avuto un flirt in passato, come raccontato dal concorrente una volta entrato a far parte del reality.

La relazione tra Clayton Norcross e Katherine Kelly Lang: "Storia durata poco"

Una volta fatto il suo ingresso in Casa, Clayton Norcross ha dovuto rispondere alla curiosità di Jessica Morlacchi. La concorrente gli ha chiesto se avesse mai avuto una relazione con Katherine Kelly Lang: "Una curiosità, ti sei mai innamorato davvero di Brooke? Intendo nella vita reale", le parole. L'attore ha allora replicato, raccontando un aneddoto del passato che risale a circa 32 anni fa: "Pensavi ci fosse un feeling tra noi? Lei è una bella donna, è atletica. Una volta mi invitò a una festa e dopo pranzo mi invitò a casa sua. Mi guardò negli occhi e mi baciò. È stata una grande sorpresa per me. La nostra storia è durata poco".