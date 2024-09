video suggerito

La vita privata di Clayton Norcross: l’ex moglie Andrea Sulzbacher e la scelta di non avere figli La vita privata di Clayton Norcross, il concorrente del Grande Fratello 2024. L’attore di Beautiful oggi è single e cerca la donna giusta. In passato è stato sposato con Andrea Sulzbacher: “Non abbiamo avuto figli per scelta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Clayton Norcross, concorrente del Grande Fratello 2024, è conosciuto dal pubblico televisivo per il ruolo di Thorne Forrester nella famosa soap Beautiful per la quale ha recitato per 628 episodi. È stato sposato per quattro anni con Andrea Sulzbacher, oggi è single. Non ha figli e sogna di trovare la donna giusta.

Il matrimonio con l’ex moglie Andrea Sulzbacher

Clayton Norcross, 70 anni, è stato sposato con Andrea Sulzbacher per quattro anni. Lei, austriaca, è una coach olistica e terapista. Ha maturato 17 anni di studio come istruttrice di Pilates e yoga certificata. Estremamente riservati sulla loro vita privata, non si hanno informazioni sulla loro passata relazione. L'attore, scrive Il Sussidiario, raccontò che la storia terminò ai tempi del Covid.

Clayton Norcross con l'ex moglie Andrea Sulzbacher

La scelta di non avere dei figli

Clayton Norcross, di comune accordo con l'ex moglie Andrea Sulzbacher, decise di non avere figli. "Abbiamo scelto di non avere figli. Io viaggio molto, sono sempre in giro" raccontò, ma dopo il divorzio, a distanza di qualche anno, l'attore avrebbe cambiato idea sulla possibilità di diventare padre, un giorno. Tutto dipenderà dalla donna che lo affiancherà.

La vita privata di Clayton Norcross: "Oggi vorrei una donna"

Ospite di Verissimo due anni fa, l'attore di Beautiful raccontò che aveva iniziato una nuova fase della sua vita nella quale desiderava trovare la donna giusta: "In questo momento vorrei trovare una donna con cui passare l'ultima fase della mia vita". Sulla possibilità di avere figli, aggiunse: "A questa età non so se sarebbe giusto per me, ma se dovesse succedere sarebbe una grazia di Dio. Ora devo trovare la donna giusta, poi sceglieremo cosa fare". È entrato a far parte della casa del Grande Fratello da single, così come ha dichiarato nel video di presentazione: "Sono attratto dal fascino delle donne italiane, piene di charme, bellezza, spicy".