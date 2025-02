video suggerito

Il messaggio inaspettato di Gessica Notaro a Javier Martinez: “Cinghialone mio, non vedo l’ora di abbracciarti” In occasione del suo compleanno, Gessica Notaro ha postato su Instagram uno scatto insieme a Javier Martinez, suo amico storico. A corredo della foto, una pensiero sulla loro amicizia: “La vita ti ha tolto tanto ma si è ricordata di avere un grande debito con te”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

112 CONDIVISIONI condividi chiudi

Javier Martinez è uno dei volti del Grande Fratello 2024/2025. Nell'ultima edizione, il brasiliano è stato spesso al centro delle dinamiche nella Casa, dal triangolo con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato a quello con Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Oggi, il ragazzo compie trent'anni e Gessica Notaro, sua amica storica, ha voluto dedicargli un messaggio in occasione del suo compleanno.

Il messaggio di Gessica Notaro per Javier Martinez

"Chi mai avrebbe detto che avresti festeggiato i tuoi 30 anni dentro la Casa del Grande Fratello in compagnia di tutti gli italiani che ti sostengono e ti vogliono bene. Meriti tutta questa felicità ed ancora di più, perché la Vita ti ha tolto tanto ma si è’ ricordata di avere un grande debito con te.. ed ora stai finalmente vivendo delle emozioni incredibili che poche persone hanno il privilegio di poter vivere nella propria Vita. Ma questo è solo l’inizio". Ha esordito così Gessica Notaro nel messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui ha voluto sottolineare l'importanza del legame tra lei e il pallavolista brasiliano.

Immancabile un riferimento alla finale del Grande Fratello, che si fa sempre più vicina: "So che non è stato sempre facile ma sei arrivato fino a qui dimostrando la meravigliosa persona che sei ed ora, in piedi nel tuo equilibrio, hai trovato una persona meravigliosa quanto te. Noi siamo con te sempre, anche da lontano, e non vediamo l’ora di riabbracciarti…sperando ovviamente che succeda il più tardi possibile". E ancora:

Non so chi vincerà il Grande Fratello quest’anno, ma sappi che comunque vada.. per noi hai già vinto e siamo incredibilmente fieri di te. Buon compleanno cinghialone mio, ti voglio un’infinità di bene.

Il botta e risposta tra Gessica Notaro e Shaila Gatta su Javier Martinez

Circa un mese fa, Gessica Notaro è stata ospite al Grande Fratello proprio per fare una sorpresa al suo amico. Alla richiesta di commentare le parole di Shaila Gatta sul pallavolista – "Lui mangia, dorme e un po' flirta" -, l'attivista aveva replicato: "Perché lei cosa fa?". Allora l'ex velina, dal salotto, aveva prima commentato ridendo con "Ma chi è questa?", poi aveva provato a rispondere, ma notando i due non interessati alla sua replica ha dichiarato: "Vabbè, se, ciao. Come si chiama? Gessica, è stato un piacere ciao. Non la conosco. Se ne ho sentito parlare? Sì, certo. È amica di Javier, non mi ricordo come si chiama. Goditi la tua amica, neanche mi stavate ascoltando. Goditi il pesciolino col tutù, il porcellino, cos'è sto coso?".