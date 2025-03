video suggerito

GF, il fratello di Javier: “Lorenzo Spolverato è aggressivo e manipolatorio, triste che venga graziato” Juan Martinez, il fratello di Javier, ha commentato il percorso di alcuni gieffini nella Casa, compreso quello di Lorenzo Spolverato, che per i più non avrebbe meritato la finale. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

235 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello che hanno fatto parlare di sé, c'è anche Javier Martinez. Il pallavolista, nonché ex tentatore, ha iniziato una relazione con Helena Prestes, che sembra procedere in maniera piuttosto spedita. A parlare di lui, ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, è stato il fratello Juan, che ha commentato anche i finalisti di questa edizione, soffermandosi anche su Lorenzo Spolverato, il più contestato della casa.

Il commento sui finalisti del Grande Fratello

Juan Martinez è stato ospite nel reality di Canale 5, dove è entrato per salutare suo fratello Javier, con il quale ha un rapporto bellissimo, come si è visto anche durante il suo breve passaggio nella dimora di Cinecittà. Parlando, quindi, di questa edizione, Juan ha detto la sua sui concorrenti che sono arrivati in finale tramite il voto del pubblico:

I finalisti? Sono contento per Jessica (Morlacchi, ndr), lei mi è molto simpatica. Zeudi (Di Palma, ndr) si è dimostrata una bravissima giocatrice, ha saputo sfruttare varie occasioni per garantirsi un posto in finale. Lorenzo, invece, lo trovo a tratti infantile, molto manipolatore e narcisista. Secondo me, non meritava la finale.

Le parole sull'atteggiamento di Lorenzo Spolverato

Eppure, Spolverato è stato il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello, sebbene il suo modo di fare abbia allertato anche il Codacons, oltre che volti di altre emittenti che hanno commentato il comportamento da lui adottato in casa. Sulla questione, quindi, si è soffermato anche il fratello di Javier che ha detto:

A parer mio sì, meriterebbe la squalifica. Come ho detto prima, Spolverato è un personaggio molto chiacchierato per i suoi scatti d’ira, la sua aggressività, i suoi atteggiamenti manipolatori, le mancanze di rispetto, ecc… è triste che venga graziato ogni volta che oltrepassa il limite… Ma un personaggio del genere fa molto parlare e genera share. Per questo capisco che il GF ci pensi due volte prima di squalificarlo.

Non poteva mancare, poi, un commento anche sulla storia d'amore con Shaila Gatta: "Il rapporto che ha con Shaila lo trovo alquanto tossico, a volte non si capisce se ci tenga a lei o se la stia utilizzando per creare le clip, mettendo i bisogni di lei in secondo piano".