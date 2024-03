Il fotografo ufficiale di Harry e Meghan risponde alle accuse: “Le loro foto non sono manipolate” Il fotografo ufficiale di Harry e Meghan smentisce che la coppia abbia manipolato le proprie foto. Su Instagram pubblica “le prove” e scrive: “Mi aspetto delle scuse”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

In quello che alcuni già definiscono il "photoshop – gate", si aggiunge un altro tassello. Se è vero che Kate Middelton ha modificato lo scatto con i propri figli, non si può dire la stessa cosa della foto di Harry e Meghan. Nei giorni scorsi, fonti vicine a Meghan Markle, erano sicuri che lei "non avrebbe mai fatto un errore del genere", riferendosi alla foto alterata da Kate. Un commento che aveva provocato la reazione dei tabloid britannici, che invece puntavano il dito contro i duchi di Sussex. Alcuni giornali sostenevano che anche loro modificassero le proprie fotografie. A rispondere alle accuse è stato Misan Harriman, il fotografo ufficiale della coppia che mostra come non abbia alterato le foto. Scrive su Instagram: "Mi aspetto delle scuse complete e ritrattazioni".

Le accuse a Harry e Meghan contro le foto ritoccate

Molti tabloid britannici avevano definito Harry e Meghan "due ipocriti", colpevoli anche loro di aver rilasciato in passato una foto manipolata. Il riferimento era uno scatto del fotografo Misan Harriman con cui la coppia nel 2021 annunciava la gravidanza. In realtà, sembrerebbe che Harriman avesse modificato la foto cambiando semplicemente lo sfondo. Dopo le accuse dei tabloid britannici è tornato a parlare di quella foto, pubblicando su Instagram lo scatto originale e i metadati.

La risposta del fotografo ufficiale di Harry e Meghan

Misan Harriman ha pubblicato lo scatto originale di Harry e Meghan su Instagram scrivendo: "Ecco il Jpeg originale senza modifica in bianco e nero, mi aspetto scuse complete e ritrattazione da @dailymail @telegraph". Aggiunge poi: "Nessun albero o prato è stato spostato o scambiato, questa è l'immagine direttamente dalla fotocamera. Inoltre quello è un albero di jacaranda, non un salice". Ha poi postato una seconda foto in cui mostra i metadati dell'immagine, cioè le informazioni su fotocamera utilizzata, obiettivo, apertura e velocità di otturatore.