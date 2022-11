Il figlio di Fabio Fazio per la prima volta a Che Tempo Che Fa: “Luciana, attenta a quello che dici” A supportare il conduttore a CTCF c’era il figlio Michele Fazio che ha raggiunto l’età per presenziare com pubblico negli studi Rai. Seduto tra le prime file, Michele è stato inquadrato più volte dalla regia, soprattutto quando il padre lo tira in causa.

A cura di Giulia Turco

Per la prima volta in studio in 20 anni di trasmissione, a supportare Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa c'è il figlio Michele, che seduto in prima fila segue attento il lavoro del padre. Il loro è un ottimo rapporto, come ha raccontato spesso il conduttore, anche se per ora Michele, 18 anni, si sente più a suo agio dietro le quinte che non davanti alle telecamere.

Michele Fazio ha compiuto 18 anni

È una scena tenerissima quella che è andata in onda nella puntata di domenica 13 novembre di Che Tempo Che Fa. In studio, per la prima volta a supportare il conduttore, c’era il figlio Michele Fazio che, ormai 18enne, ha raggiunto l’età per presenziare com pubblico negli studi Rai. Seduto tra le prime file, Michele è stato inquadrato più volte dalla regia, soprattutto quando papà Fazio lo ha tirato indirettamente in causa. “Luciana in prima fila c’è il mio bambino, stai attenta a quello che dici”, ha scherzato con Littizzetto. Il ragazzo, poco avvezzo alle telecamere, si è limitato a sorridere timidamente.

Chi è Michele Fazio il figlio del conduttore

Michele Fazio è nato nel 2004 e ha attualmente 18 anni. Fratello maggiore di Caterina, nata nel 2009, è il figlio del conduttore Rai e della moglie Giorgia Selis. I due sono convolati a nozze nel 1994 e da allora sono una coppia molto unita. Giorgia non fa parte del mondo dello spettacolo. Anche il giovane Michele, per il momento, non sembra avere aspirazioni legate alla visibilità, ma ciò nonostante non ha mai smesso di sostenere il padre. “Con mio figlio, che va in moto, abbiamo un appuntamento solo nostro: un giorno alla settimana lo porto in un circuito che c’è sopra Genova”, ha raccontato Fabio Fazio in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Caterina va al liceo scientifico, con lei faccio assistenza compiti”.