Ignazio Moser dice addio a Patrick Vettori: "Fratellino, con te va via un pezzo del mio cuore" Con due IG story, Ignazio Moser dice addio a Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali Marvin, morto questa mattina in un incendio. Per l'ex gieffino Patrick era un "fratellino": "Un pezzo del mio cuore se ne va con te", le parole.

A cura di Gaia Martino

Ignazio Moser con due IG stories ha omaggiato Patrick Vettori, il fratello del campione di arti marziali Marvin, morto a 29 anni in un incendio divampato nel suo appartamento in provincia di Trento, nelle prime ore del mattino. Sarebbe morto per le inalazioni da fumo sprigionate dall'incendio che sarebbe divampato in cucina. La tragedia ha sconvolto la comunità locale di Mezzocorona, dove viveva e nella quale era molto conosciuto. Per Ignazio Moser, Patrick era un "fratellino".

L'addio di Ignazio Moser per Patrick Vettori

"Un pezzo del mio cuore se ne va con te. Ciao Patrick, fratellino mio, mi mancherai da morire": con queste parole aggiunte in una IG story Ignazio Moser ha omaggiato Patrick Vettori, morto stamattina in un incendio divampato in casa. A corredo del testo, una foto dei fratelli Vettori, condivisa dal campione di arti marziali Marvin. Poi gli ultimi messaggi scambiati in chat privata, su whatsapp, con l'amico.

La vicinanza dei Vip a Martin Vettori per la scomparsa del fratello

Tanti personaggi noti dello spettacolo hanno salutato Patrick, mostrando solidarietà e vicinanza a Martin Vettori che su Instagram ha pianto la scomparsa del fratello. Con alcune foto insieme a lui, il campione di arti marziali ha provato a spiegare il vuoto incolmabile lasciato dalla sua morte, concludendo così il messaggio: "Ti amo fratello mio, e anche se non sarà facile continuare una vita senza di te mi rincuora sapere che un giorno sarò seppellito al tuo fianco". Tanti i commenti al post. Elisabetta Canalis ha scritto: "Ti abbraccio, sono senza parole". Andrea Damante ha aggiunto nei commenti "Un forte abbraccio fratello", così come Francesco Arca, Marcell Jacobs, Rkomi, Emis Killa. Aldo Montano ha scritto: "Un abbraccio grande Marvin, non ci sono parole. Ti sono vicino con il cuore".

