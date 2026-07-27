Gué Pequeno su un volo low cost, Luca Vezil ironizza: “C’è crisi”. Il rapper: “C’è solo quello”

Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, ha pubblicato sui social un video di Gué Pequeno di ritorno da Mykonos su un volo della compagnia low cost EasyJet. Con ironia, ha scritto: “From private jet to EasyJet è un attimo”. Il rapper ha risposto: “C’era solo quello, ritardato”.

L'estate è sinonimo di vacanze e molti personaggi noti scelgono di trascorrere qualche giorno al mare lontano dalle città. È il caso ad esempio delle sorelle Ferragni, che di recente hanno visitato la Grecia, in particolare le isole di Milos e Cefalonia. In Grecia, di recente, ha viaggiato anche Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, con cui la storia d'amore è finita alcuni mesi fa senza che fossero date motivazioni precise a riguardo. Oggi l'influencer e imprenditrice ha ritrovato l'amore con un uomo originario della Colombia, la stessa nazione da cui proviene il compagno della sorella José Hernandez.

Vezil è oggi un imprenditore immobiliare e nelle scorse settimane è partito per Mykonos. Di ritorno a Milano, con un volo della compagnia low cost EasyJet, ha incontrato in aereo un noto artista che non si sarebbe aspettato di vedere. Si tratta di Cosimo Fini, conosciuto come Gué Pequeno, che per rientrare in Italia dall'isola greca ha scelto a sua volta un volo EasyJet. Vezil ha immortalato il momento e in un video pubblicato su Instagram e TikTok ha ironizzato sul fatto di aver trovato proprio lui a bordo: "Capisci che c'è la crisi quando pure Gué torna da Mykonos con EasyJet". E ancora: "From private jet to easyjet è un attimo. Icona".

@lucavezil From private jet to easyJet è un attimo ✈️ KING 👑 (si scherza regaaaa) ♬ audio originale – lucavezil

Nelle immagini Gué Pequeno è seduto in prima fila e aspetta di decollare insieme agli altri passeggeri. Dopo aver visto il video, lo stesso cantante ha risposto sui social con ironia e con il suo consueto modo di scherzare: "C'è solo EasyJet o low-cost da/per Mykonos ritardato". E, in effetti, Fanpage.it ha controllato la tratta Milano- Mykonos e l'unica compagnia che sembra effettuarla è proprio quella di EasyJet, quindi Gué non avrebbe avuto alcuna altra alternativa.

Molti utenti hanno commentato il video e si sono chiesti come mai l'artista non abbia scelto di volare con un jet privato, come sarebbe solito fare. Due settimane prima, ad esempio, era andato a Ibiza usando un aereo privato e documentando il tutto sui social. Per questo motivo in molti hanno ironizzato sulla scelta di questo mezzo lontano dai suoi "standard" di viaggio, con commenti come: "Costa di più il posto in prima fila del jet privato" o "Ma cosa deve prendere? L'astronave?". O ancora: "Nessuno sa che è in prima fila perché quell'aereo è suo e sta portando tutto il quartiere in vacanza", "Prima fila con lo spazio extra per le gambe però".

Non c'è una spiegazione precisa sul perché l'artista abbia scelto la compagnia low cost, ma è probabile che il motivo sia la ragione del viaggio: non una vacanza ma un impegno lavorativo e quindi una presunta trasferta organizzata da terzi e non da lui in prima persona. A questa ipotesi si aggiunge anche la frequenza degli spostamenti: viaggiando molto, soprattutto durante l'estate, sarebbe stato poco conveniente per Gué utilizzare sempre il jet privato, anche vista la destinazione da raggiungere e forse il tempo di permanenza. Rimangono però tutte supposizione, mentre il video continua a fare il giro dei social tra commenti ironici e like.