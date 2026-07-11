Martina Miliddi contro la compagnia aerea: “Minacciata e aggredita dalle hostess. Viaggiavo per un lutto”

Martina Miliddi di Affari Tuoi racconta sui social lo scontro in aeroporto con le hostess di una nota compagnia aerea. La discussione sarebbe avvenuta durante i controlli per il trasporto del suo cane: “Fanno schifo. Fidatevi di me, non spendete tempo e soldi con loro”.

Un viaggio d'urgenza verso la Sardegna, motivato da un lutto familiare, si è trasformato in uno scontro tra Martina Miliddi e il personale di una compagnia aerea. L'ex ballerina di Amici, oggi nel cast di Affari Tuoi, ha denunciato sui suoi canali social il trattamento ricevuto durante i controlli per l'imbarco del suo cane, lamentando mancanza di rispetto e di sensibilità da parte degli addetti ai lavori.

La discussione per i controlli del cane

I fatti, secondo quanto riferito dalla stessa Miliddi, si sono concentrati attorno alle verifiche necessarie per portare a bordo il suo cane. Le regole sul trasporto degli animali domestici sono rigide, e la ballerina ha tenuto a precisare di conoscerle bene, frequentando le tratte aeree con il proprio animale con una certa regolarità. Questa volta, però, le procedure di controllo sul trasportino sarebbero state accompagnate da un atteggiamento aggressivo da parte del personale di terra, sordo anche davanti alle spiegazioni sullo stato di necessità del viaggio: "Sono basita dalla maleducazione. Nonostante chiedessi gentilezza ed empatia perché ero qui per un lutto, hanno solo gridato e mancato di rispetto". Nessuna flessibilità e una totale assenza di tatto, stando alla denuncia della ballerina, che si è trovata a dover gestire le contestazioni sul bagaglio dell'animale in un momento di forte vulnerabilità emotiva.

Lo sfogo sui social: "Fanno schifo"

Lo sfogo online non si è limitato al racconto dell'episodio, ma è diventato una vera e propria diffida pubblica rivolta alla sua cerchia di follower, un invito esplicito a non usufruire dei servizi del medesimo vettore per evitare trattamenti analoghi. "Fidatevi di una persona che di voli con il proprio cane ne ha visti parecchi, una roba del genere non mi è mai capitata. Non spendete soldi e tempo per una compagnia che letteralmente fa schifo", ha scritto nero su bianco nelle stories. Una critica che bypassa i tecnicismi dei regolamenti aeroportuali per andare dritta a una questione di cortesia e rispetto elementare, elementi che, secondo l'esperienza vissuta dall'artista, sono completamente venuti a mancare.