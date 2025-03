video suggerito

I corpi di Gene Hackman e la moglie non sono stati reclamati da nessun familiare I corpi di Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa non sono stati ancora reclamati dai familiari, a distanza di un mese dalla notizia della loro terribile scomparsa. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

271 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da quando sono stati ritrovati i corpi senza vita di Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa, ormai un mese fa, nessuno dei familiari avrebbe reclamato i loro corpi.

I corpi non reclamati dopo un mese

Stando a quanto riportato da TMZ, i corpi dei due coniugi non sono stati reclamati dai familiari, sebbene sia trascorso più di un mese dal ritrovamento. A confermarlo sarebbe anche l'Office of Medical Investigators del New Mexico, contattato dalla testata, nelle cui liste compaiono ancora i nomi di Hackman e Arakawa. Sembrerebbe, però, che il motivo per cui non siano stati reclamati dipenda dall'organizzazione per i funerali. Intanto è stato reso noto anche il testamento dell'attore che, però, avrebbe lasciato tutto alla moglie e nulla ai suoi figli. Hackman ha avuto tre figli, Christopher, Elizabeth Jean e Leslie Anne, nati dal matrimonio Faye Maltese, la sua ex moglie morta nel 2017. Dopo la sua morte, i familiari hanno rilasciato una nota nella quale si legge:

Era amato e ammirato da milioni di persone in tutto il mondo per la sua brillante carriera di attore, ma per noi è sempre stato solo papà e nonno. Ci mancherà moltissimo e siamo devastati dalla perdita.

Il ritrovamento e la morte a distanza

I due sono morti per cause naturali, come accertato a seguito di un'indagine più approfondita dopo il ritrovamento dei cadaveri grazie all'intervento della guardia di sicurezza del quartiere. Betsy Arakawa sarebbe morta a causa di una sindrome polmonare da hantavirus, una malattia respiratoria che deriva dal contatto con roditori infetti. Mentre, Hackman, sarebbe morto una settimana dopo la moglie, il 18 febbraio, giorno in cui il suo pacemaker avrebbe smesso di funzionare. Ad aggravare le sue condizioni, l'Alzheimer in stato avanzato che, quindi, non gli avrebbe permesso di chiamare aiuto e di rendersi conto che la moglie fosse morta.