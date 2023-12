Hugh Grant dopo il film Wonka: “Odio fare film, ma ho molti figli e ho bisogno di soldi” Hugh Grant ha raccontato durante un incontro con la stampa dopo la prima proiezione di Wonka, di non aver amato girare quel film, soprattutto per l’uso della computer grafica. Infine ha ammesso che accetta di prendere parte ad alcuni progetti cinematografici solo perché ha bisogno di soldi.

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 14 dicembre arriva nelle sale italiane Wonka, il film con protagonista Timothée Chalamet, nei panni per l'appunto di Willy Wonka, e al suo fianco Hugh Grant in una veste decisamente diversa dal solito, ovvero quella di Umpa Lumpa. L'attore, però, durante la prima della pellicola tenutasi a Londra ha rilasciato alcune dichiarazioni spiazzanti in merito al suo desiderio di girare film e soprattutto della sua esperienza cinematografica.

Lo sfogo di Hugh Grant

Recitare nei panni di Umpa Lumpa, le creature di fantasia nate dalla penna di Roald Dahl, non è stato affatto piacevole per Hugh Grant che non ha alcuna resistenza nel raccontarlo in un incontro con la stampa tenutosi dopo la prima mondiale di Wonka. L'attore inglese, infatti, ha manifestato il suo disagio nel lavorare con l'uso di tecnologie che lo aiutassero ad apparire sullo schermo con una stazza decisamente diversa dalla sua:

È stato come indossare una corona di spine, molto scomoda. Sulla questione ho fatto casino. Non avrei potuto odiare di più l'intera lavorazione. Onestamente, quello che ho fatto con il mio corpo è stato terribile, e inoltre è stato sostituito da un'animazione. La sequenza della danza, ad esempio, dovrebbe essere divertente, ma è stata realizzata da un animatore. Con la computer grafica oggi è tutto molto confuso, non si capisce cosa stia succedendo… Odio un po’ fare i film, ma ho molti figli e ho bisogno di soldi.

In effetti l'attore è padre di cinque figli, ma senza dubbio il suo patrimonio non è poi così basso da dover fare film per guadagnare ancora di più.

Leggi anche Dopo Barbie arriva il film di Polly Pocket, protagonista sarà Lily Collins

Perché a Hugh Grant è stato affidato il ruolo di Umpa Lumpa

C'era stata, inoltre, una polemica sollevata in merito al fatto che ad interpretare le creature fantasiose del film fosse un personaggio come Hugh Grant. Il regista, però, aveva chiarito la questione dicendo che l'attore britannico era adatto per quel ruolo per un motivo: "Stavo pensando a quel personaggio. Serviva qualcuno che fosse un vero stronzo. È lo stronzo più divertente e sarcastico che abbia mai incontrato"