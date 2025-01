Holy Francisco dopo Amici 23, cosa fa oggi il cantante: le foto alla Milano Fashion Week

video suggerito

Holy Francisco (all'anagrafe Francesco Guarnera)

A cura di Elisabetta Murina

Holy Francisco, all'anagrafe Francesco Guarnera, ha partecipato ad Amici nel 2023. Il cantante era stato eliminato a inizio dicembre, a un passo dalla fase del Serale. "Ho 18 anni, non mi lascerò abbattere", aveva detto prima di lasciare lo studio del talent di Maria De Filippi. Ma cosa fa oggi, a più di un anno dalla sua partecipazione al programma?

Holy Francisco sfila alla Milano Fashion Week: cosa fa oggi

Come mostrano gli scatti condivisi su Instagram, Holy Francisco ha sfilato in occasione della Milano Fashion Week per il brand Simon Cracker. Il cantante si è messo alla prova nel mondo della moda, scegliendo un'occasione importante e un brand che ha come filosofia quella di dare una seconda possibilità ad abiti ‘abbandonati', giacenze di tessuti e tutto quello che le persone scartano. Al momento non è noto se si tratta di una partecipazione occasionale o di un cambio di carriera per il 19enne, che da poco ha anche pubblicato il suo ultimo singolo.

La carriera come cantante: da X Factor ad Amici 23

Holy Francisco ha partecipato a X Factor nel 2022, facendosi notare alle audizioni con il brano Martina, il cui ritornello recitava Martina è una str**a. Nonostante la simpatia e l'originalità del testo, non ha convinto fino in fondo i giudici e il suo percorso si è fermato prima dei live. Un anno dopo, nel 2023, è tornato ne mondo dei talent grazie ad Amici, seguito dal professore Rudy Zerbi. Nel programma di Maria De Filippi ha portato il suo inedito Tananai. Nonostante i tentativi di migliorare, è stato eliminato a inizio dicembre prima del Serale. Il suo prof non era convinto dei risultati in classifica e dei progressi. "Ho 18 anni, non mi lascio abbattere", ha detto prima di lasciare lo studio, convinto di aver ancora tanta strada da fare.