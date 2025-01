video suggerito

Cosa fa oggi Rea di Amici 2021, come è cambiata la vita della cantante: "Nessuno mi riconosce più" Rea (all'anagrafe Marica Mircea) ha partecipato ad Amici 2021 come cantante e il suo percorso è finito a un passo dal Serale. Cosa fa oggi, a distanza di quattro anni? A rispondere è stata lei stessa con un video pubblicato su TikTok, mostrando il suo cambiamento fisico e artistico. Tra i suoi fan, Ilan Muccino di Amici 2024.

A cura di Elisabetta Murina

"Nessuno mi riconosce più". Iniziai così il video pubblicato su TikTok dalla cantante Rea, (all'anagrafe Marica Mircea), che nel 2021 ha partecipato ad Amici, arrivando a un passo dal Serale. Sui social in molti le hanno scritto di non riconoscerla più per via del suo cambiamento fisico, così la 21enne ha deciso di spiegare cosa fa oggi e come è cambiata. Tra i suoi fan, come si legge nei commenti, anche Ilan Muccino.

Come è cambiata Rea da Amici 2021 a oggi

"Cosa è successo da quando sono uscita da Amici ad oggi, 2025?", domanda Rea nel video pubblicato su Tiktok, che cerca di rispondere a coloro che le continuano a chiedere ‘che fine hai fatto?'. La cantante ha partecipato ad Amici nel 2021 e all'epoca aveva 18 anni. Ora di anni ne ha 21 e, fa sapere, "ho fatto la maturità e mi sono iscritta all'università".

Il cambiamento più evidente riguarda però il suo aspetto estetico e in particolare il taglio di capelli, passato da corto con una frangia lunga a lungo con la frangia più corta. "Ho cambiato taglio di capelli, ma mi stanno venendo una serie di paranoie perché mi dite che stavo meglio con il taglio di prima, quindi mi sta venendo l'idea di rifarmelo", ha scherzato a riguardo. Un "terzo punto" riguarda infine un aspetto caratteriale, sul quale sta lavorando: "Sono diventata più rilassata, sono una persona abbastanza timida e riservata, paranoica, quella cosa è rimasta ma sto cercando di lavorarci".

Rea ad Amici 2021

Cosa fa oggi Rea: il primo album e l'esperienza a Sanremo Giovani

A più di tre anni dalla sua esperienza ad Amici, l'ex allieva continua a dedicarsi alla sua musica ed è reduce dalla partecipazione a Sanremo Giovani 2024: "Dopo Amici non sono morta, non mi hanno rapito gli alieni, ho continuato a fare musica ma dentro al programma avevo una visibilità che fuori è difficile da ottenere. Ho continuato a lavorare ai miei progetti, ho pubblicato un EP, diversi brani". Presto pubblicherà il suo primo album e, come si vede nei commenti sotto al video pubblicato su TikTok, tra i suoi fan c'è anche Ilan Muccino, allievo di Amici 24 eliminato da poco dalla scuola.