SenzaCri in lacrime ad Amici 24, la sua lettera fa piangere i compagni: "Oggi vivo al sole, non mi nascondo" Con il viso bagnato dalle lacrime e la voce rotta per l'emozione, Senza Cri ha letto la lettera scritta a sè stessa prima del Serale di Amici 2024: "Amici per me è vivere al sole, oggi non mi nasconderò più. Vivo il mio sogno".

A cura di Elisabetta Murina

Senza Cri è scoppiata a piangere durante lo speciale di Amici 24 verso il Serale, in onda domenica 16 marzo. La fase finale del talent condotto da Mari De Filippi inizierà sabato 22 marzo in prima serata. In studio insieme al resto dei compagni ammessi, 16 in totale, la cantante ha letto la lettera scritta sé stessa in cui racconta le sue emozioni riguardo al Serale.

La lettera di Senza Cri a sé stessa

Quando è stato il suo turno di leggere la lettera scritta a sé stessa, Senza Cri si è subito commossa ripensando alla sua storia e al suo percorso:

Quando ero bambina ogni giorno mia mamma mi accompagnava con mia sorella a studiare piano e chitarra, ci guardava tutte le volte che mettevamo su uno spettacolino in salotto. Papà era un po' più scettico, ci chiedeva se la musica potesse portarci davvero da qualche parte. Alla fine mi ha portato ovunque, mi ha portata qui.

Per la cantante Amici è un "percorso che non si può spiegare", che rifarebbe altre mille volte: "Quel banco con il mio nome è la narrazione di una vita spesa a cercare un senso di me, che alla fine un senso l'ho trovato. L'ho trovato un passo oltre il mio buio, proprio dove avevo paura di andare, alla luce. Ho scoperto di esistere veramente quando le persone hanno urlato il mio nome".

"Amici per me è vivere al sole"

La lunga lettera di Senza Cri, che ha letto con il viso bagnato dalle lacrime e che ha commosso anche alcuni compagni, continua con la spiegazione di cosa ha rappresentato per lei Amici: "Per me è vivere al sole. Ora che sono al serale voglio dare tutto di me, godermi la luce, io che con il mio incarnato la rifletto". La cantante non vuole più fuggire ed è pronta a vivere la parte finale del suo sogno: "Amici mi mancherà. Io sono una che è sempre scappata, oggi sono pronta a correre. Maria (De Filippi, ndr) mi ha detto ‘Cri quando spettiamo di nasconderci? Non mi nasconderò più. Oggi la mia luce sono io e la rifletterò sempre. Oggi vivo un sogno, oggi vivo".