Harry in tribunale accusa il padre Carlo: “Aveva accordo coi tabloid, pretese ritirassi le denunce” È una bomba quella sganciata dal principe Harry in tribunale nell’ambito della causa intentata contro i giornali del gruppo Murdoch: “Mio padre strinse un accordo che favorisse Camilla. Mi chiese di ritirare la denuncia”.

A cura di Stefania Rocco

Le voci secondo le quali il principe Harry (che parteciperà da solo all’incoronazione di re Carlo) starebbe facendo pressioni per riconciliarsi con la famiglia si scontrano con il memoriale bomba che i legali del duca di Sussex hanno depositato ieri presso l’Alta Corte di Londra nell’ambito del processo che vede il principe contro i tabloid del gruppo Murdoch, che Harry aveva denunciato per violazione della privacy.

Nuove accuse di Harry: “Mio padre voleva favorire Camilla”

Le illazioni gravissime di Harry, almeno per il momento, non sono suffragate da alcuna prova. Ciononostante, il principe – senza temere una contro denuncia – accusa il padre di avere stretto un accordo con i tabloid del gruppo Murdoch per favorire l’accettazione di Camilla nel suo ruolo di futura regina. I giornali avrebbero dovuto contribuire a fornire un’immagine pubblica positiva della futura regina. In una deposizione di 31 pagine depositata dai suoi legali, Harry sostiene l’esistenza di una “una specifica strategia di lungo termine per tenere i media (incluso il gruppo Murdoch) dalla propria parte allo scopo di spianare la strada all’accettazione da parte del pubblico britannico della mia matrigna (e di mio padre) come regina consorte (e rispettivamente come re) quando sarebbe venuto il momento, e che tutto quello che poteva rovesciare la barca doveva essere evitato a ogni costo”. Secondo Harry, proprio questo accordo avrebbe spinto il padre a convocarlo quando, nel 2019, Harry decise di fare causa a due dei giornali del gruppo Murdoch, il Sun e il News of the world, per violazione della privacy. Il duca di Sussex sostiene di essere stato convocato a Buckingham Palace su ordine del padre e che nel corso di quell’incontro gli fu chiesto “specificamente di lasciar cadere le azioni legali perché avevano un effetto su tutta la famiglia”.

Harry contro William: "Accettò un milione di sterline per ritirare la denuncia"

Queste nuove accuse, unite a quelle rivolte a Camilla che, nel libro Spare, Harry aveva definito “cattiva e pericolosa”, rendono assai meno probabile una riconciliazione in vista dell’incoronazione di re Carlo. Harry, il memoriale lo dimostra, intende proseguire nella strada già tracciata. Salta anche la possibile riconciliazione con il fratello William che, nella deposizione di Harry, viene accusato di avere ricevuto un milione di sterline dal gruppo Murdoch per ritirare la causa contro i tabloid.