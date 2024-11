video suggerito

Guenda Goria si scusa con il marito Mirko Gancitano: “Ti ho sentito distante, oggi capisco che era fragilità” Con un lungo messaggio su Instagram, Guenda Goria ha voluto chiedere scusa al marito Mirko Gancitano. Dopo la nascita del loro primo figlio a luglio, la neo mamma lo aveva percepito distante, non abbastanza presente nella loro nuova vita da genitori. “Oggi ti osservo e rileggo quei momenti con altri occhi. Quella distanza era solo fragilità”, ha scritto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Elisabetta Murina

"Te lo dico con amore e con onestà, voglio chiederti scusa per la mia impazienza". Guenda Goria ha fatto un passo indietro nei confronti del marito Mirko Gancitano, chiedendogli scusa per le parole che gli aveva rivolto poco dopo la nascita del loro primo figlio. "Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono trovata un sassolino", erano state le dichiarazioni della neo mamma, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Le scuse di Guenda Goria al marito Mirko Gancitano

"Qualche tempo fa ho avuto parole polemiche nei tuoi confronti. Ero arrabbiata. Avevo bisogno di un aiuto, mi sentivo stravolta dalla fatica, dalle emozioni, dalla paura che inconsciamente si presentava nella mia vita", ha scritto Goria in un lungo messaggio su Instagram indirizzato al marito Mirko Ganciaito, che solo qualche mese fa aveva percepito distante dopo la nascita di Noah. Con il passare del tempo, la neo mamma ha ha capito che la sua era solo una forma di fragilità e una sorta di paura per la paternità:

Ti ho sentito distante. O almeno così mi sembrava. Oggi ti osservo e rileggo quei momenti con altri occhi. Quella distanza era solo fragilità. La tua delicatezza nell’ entrare in punta di piedi nella vita di Noah, tenendo la tua attenzione si di me. Mi rendevi forte senza farmene accorgere. Affidandoti al mio istinto, seppur tanto imperfetto. Prendevi le misure per diventare padre, con tante paure e ipocondrie.

Per tutte queste ragioni ha voluto chiedergli scusa, felice di averlo al suo fianco tutti i giorni:

Oggi ti guardo con il nostro cucciolo e ti trovo STRAORDINARIO. Te lo dico con amore e con onestà. Voglio chiederti scusa per la mia impazienza. Se diventare madre è complesso penso lo sia anche diventare padre. E nessuno ci insegna come fare. Il tuo modo di tenere unita la nostra coppia e la nostra famiglia ti rende speciale e so che Noah sarà molto fortunato ad averti sempre accanto.

"Pensavo di avere una roccia, mi sono ritrovata un sassolino", le parole dopo la nascita di Noah

Dopo la nascita del piccolo Noah lo scorso luglio, Guenda Goria e Mirko Gancitano avrebbero vissuto un momento di difficoltà. Pare infatti che l'arrivo del primo figlio abbia messo alla prova il loro rapporto, tanto che la neo mamma a Diva e Donna aveva raccontato: "Ho passato i primi tre giorni a casa a piangere per il crollo ormonale, per la stanchezza dopo la gravidanza e avevo bisogno di una roccia al mio fianco, ma non c'era". Stando alle sue parole, il marito non le avrebbe dato l'aiutato necessario nei giorni successivi al parto e si sarebbe sentito trascurato: "Mirko è stato in sala parto finché ha visto nascere Noah, poi è uscito e stava per svenire. Nei giorni successivi era traumatizzato. Stiamo costruendo un nuovo rapporto, si lamenta che lo trascuro e ha ragione, ma da quando è nato Noah la mia attenzione è al 100% per lui".