Guè Pequeno: “Dipendente da OnlyFans, ho speso oltre 5000 euro al mese” Guè Pequeno ammette la sua dipendenza da Only Fans, social network utilizzato soprattutto per la condivisione a pagamento di contenuti destinati agli adulti: “Ho dovuto scollegare la carta di credito”.

A cura di Stefania Rocco

Gue Pequeno, ospite del podcast podcast Growing up italian, ha ammesso la sua dipendenza da Only Fans, social network utilizzato soprattutto per la condivisione a pagamento di contenuti destinati agli adulti. Il celebre rapper ha raccontato di essere stato costretto a disconnettere dall’app la sua carta di credito per impedirsi di spendere cifre notevoli in abbonamenti e contenuti.

L’ammissione di Guè Pequeno

Single e padre di una bambina, Pequeno ha finito per assecondare una dispendiosa passione. “Al momento, per me, OnlyFans è peggio del gioco d’azzardo”, ha raccontato l’ex membro dei Club Dogo, “Sono stato costretto a disconnettere la carta di credito perché il mio commercialista pensava fosse rimasto vittima di una truffa. Gli ho dovuto dire ‘No, fratello, non è una truffa. Sono io che pago a ogni ora del giorno, anche alle 4 del mattino’”. Quando gli hanno chiesto quanto abbia speso per i servizi acquistati su OnlyFans, Pequeno è stato sincero e ha quantificato con precisione il valore di questa passione: “Ho speso tanto. Meno di 10 mila dollari ma più di 5mila al mese. È la truffa del futuro”.

Che cosa è possibile acquistare su OnlyFans

OnlyFans è una app che consente agli utenti iscritti di acquistare abbonamento con i creator per ottenere contenuti esclusi dedicati agli abbonati. Si tratta di contenuti, video e foto soprattutto, di qualsiasi tipo e natura ma la stragrande maggioranza dei creator apre un profilo per distribuire immagini e filmati riservati a un pubblico adulto e a sfondo sessuale. Sono diversi i personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano ad avere aperto un profilo Onlyfans: da Antonella Mosetti ad Ayda Yespica, passando per Javier Rojas (ballerino ed ex protagonista di Amici), Elena Morali e numerosi altri. OPequeno, invece, è il primo ad ammettere di essere un fruitore dei servizi offerti dal celebre social network.