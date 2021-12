Guè Pequeno papà: il nome della figlia avuta con Yusmary Ruano Guè Pequeno è diventato papà: il rapper e la sua fidanzata cubana Yusmary Ruano hanno dato alla luce una bambina. L’annuncio in un’intervista rilasciata per l’uscita del nuovo album.

A cura di Gaia Martino

Guè Pequeno, nome d'arte di Cosimo Fini, e la sua compagna, Yusmary Ruano, sono diventati genitori. Il rapper milanese ha sempre protetto la sua privacy e per questo motivo solo lo scorso 15 ottobre è spuntata fuori la notizia che la coppia era in dolce attesa, resa pubblica dalla party planner incaricata di curare l'organizzazione del baby shower che precede la nascita. Ad inizio dicembre in un'intervista a Il Corriere rilasciata per l'uscita del nuovo album, il cantante ha parlato della nascita di sua figlia.

Guè Pequeno e Yusmary Ruano sono diventati genitori

È nata Celine, la primogenita della coppia che sta insieme da circa 3 anni. Hanno sempre preferito tenere la storia lontano dal clamore e dalle attenzioni dei fan e così si spiega il perché di nessuna fotografia insieme sui social. Guè Pequeno durante l'intervista ha reso pubblica la notizia di essere diventato padre:

Non sono uno che mette la foto del neonato sui social. Non voglio che mi denunci quando avrà 18 anni. Devo ancora realizzare. È così piccola che non c’è un’interazione, ma so che mi arricchirà e mi cambierà nel tempo.

Chi è Yusmary Ruano

La fidanzata di Guè Pequeno, oggi neo mamma, è cubana, di Cienfuegos, come si legge sul suo profilo Facebook, ma vive a Milano. La splendida donna dal fisico statuario, oltre ai suoi scatti personali, non condivide dettagli sulla sua vita privata: su Facebook rende pubblica però la sua situazione sentimentale annunciando che è fidanzata dal maggio 2018. Il suo nome social inoltre comprende un '91, probabilmente l'anno della sua nascita.

Leggi anche Valentino Rossi futuro papà svela il nome che vorrebbe dare a sua figlia

Il rapper con Yusmary pare abbia messo la testa a posto. In un'intervista a VanityFair del 2019 svelava di non desiderare figli.

Dei figli penso che possano portare tanta felicità, ma non credo, da quello che ho visto, che riescano a cambiare davvero la vita. Ho amici che ne hanno due o tre e sono peggio di prima, con l’aggravante che devono fare tutto di nascosto dalla moglie. Non potrei vivere così, che non vuol dire che devo andare a letto con tutta Europa, bere una piscina o fumarmi il Bosco Verticale. Vuol dire che non voglio avere ansia e sensi di colpa

Dopo oltre 3 anni di storia con la cubana è diventato papà.