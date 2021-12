Fortunato Cerlino ancora papà: è nata la seconda figlia dell’attore di Gomorra Fortunato Cerlino è diventato papà per la seconda volta. L’attore di Gomorra lo ha annunciato con un post su Instagram in cui ha svelato anche il nome della figlia.

A cura di Redazione Spettacolo

Si chiama Lea la seconda figlia dell'attore Fortunato Cerlino che ha comunicato la nascita della seconda figlia sui social. L'attore, famoso per l'interpretazione di Don Pietro Savastano in Gomorra – La serie, infatti ha dato la notizia nella maniera più semplice possibile, ovvero postando una foto sulla sua pagina Instagram. Nessuna parola di troppo ma solo l'emozione del nome e del braccialetto che si mette ai neonati: Cerlino, infatti, ha lasciato a quella foto e alla semplice didascalia "Lea" la notizia della nascita della bambina. Aveva fatto lo stesso anche con la nascita della primogenita, nel 2017 avuta sempre dalla compagna Antonella Sava

All'epoca l'attore aveva postato la foto di due scarpine e ad accompagnarla la scritta: "23 Agosto 2017, ore 15.40. Benvenuta Delfina". Delfina e Lea, quindi, sono le figlie dell'attore che nei commenti ha fatto incetta di saluti e auguri da parte di tantissimi fan, amici e colleghi. Su Instagram, infatti, gli hanno scritto in tanti, dal collega di Gomorra Salvatore Esposito a Marco Giallini che lo hanno riempito di cuori, passando per Bianca Guaccero, Maria Pia Calzone e il leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi che hanno voluto mostrare all'attore e alla compagna la loro vicinanza e il loro affetto.

In un'intervista a Vanity Fair, dopo la nascita della prima figlia e in occasione dell'uscita del suo romanzo "Se vuoi vivere felice" Cerlino parlò proprio della paternità: "Tutti mi dicevano che mi sarebbe cambiata la vita, io li ascoltavo e pensavo: vabbè. Poi è successo ed è stato molto più intenso di quanto mi raccontavano: mi ha trasformato tutto. Ora faccio cose stupide e incredibili. Passo le giornate per farla sorridere (…). Delfina sta reinterpretando la mia realtà, tutte le cose che davo per scontate. Lei non conosce nulla e costringe anche me a riscoprire ogni cosa" e parlando della compagna ha detto: "La prima volta che l'ho vista ho capito che mi avrebbe capottato: è apparsa sulla porta della cucina di una casa di amici e ho sentito che c'era molto da dirsi. È la mamma e la compagna che sognavo.