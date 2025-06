video suggerito

Graziano Di Nicola, venditore di arrosticini ambulante, dopo Affari Tuoi: “Sapevo di non essere fortunato” Graziano Di Nicola dopo la puntata di Affari Tuoi che lo ha visto protagonista ha aggiornato il suo profilo Facebook. Ex pacchista dell’Abruzzo, venditore di arrosticini ambulante, ha commentato: “Sapevo di non essere fortunato, me lo devo guadagnare”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Dopo la sfortunata partita ad Affari Tuoi, Graziano Di Nicola ha condiviso un video sul suo profilo Facebook. Il venditore di arrosticini ambulante, ex pacchista della Regione Abruzzo, ha seguito la puntata che lo ha visto protagonista insieme alla moglie Melinda lo scorso lunedì 16 giugno 2025, nella fascia dell'access prime time di Rai 1, insieme ai suoi amici e parenti, la "mia vera ricchezza". Sorridente ha ringraziato i telespettatori che lo hanno sostenuto: "Sapevo di non essere fortunato, me lo devo guadagnare".

Le parole di Graziano Di Nicola

Graziano Di Nicola dopo la puntata di Affari Tuoi di lunedì 16 giugno 2025, ha condiviso un video sui social nel quale commenta la sfortunata partita andata in onda su Rai 1, che lo ha visto rientrare a casa a mani vuote. "Nella vita sapevo di non essere fortunato, non lo sono stato, me lo devo guadagnare" ha detto davanti alla telecamera. Poi, inquadrando i suoi cari, con i quali ha assistito alla puntata, ha aggiunto: "Ma è stata una bellissima esperienza, ma soprattutto la mia ricchezza è qui. Grazie a tutti. A quelli che ci hanno sostenuto, spero di aver portato una degna immagine dell'Abruzzo".

La sfortunata partita di Graziano Di Nicola ad Affari Tuoi

Graziano Di Nicola è tornato a casa a mani vuote dopo la partita ad Affari Tuoi. Il pacchista di Atri che lavorava in fabbrica prima di stravolgere la sua vita adibendo l'auto del suocero in un furgone che vende arrosticini, ha cambiato le carte in tavola, durante la puntata, quando ha accettato il cambio propostogli dal dottore. Nel suo pacco iniziale c'erano 100mila euro: in quello scambiato, invece, non c'era nulla. Neanche alla Regione Fortunata è riuscito a conquistare uno dei due montepremi in palio. È tornato a casa insieme alla moglie Melida a mani vuote, ma senza perdere il sorriso. "Ci siamo divertiti", le parole prima di salutare Stefano De Martino.