Gli 86 anni di Renzo Arbore, maestro dell’intrattenimento: “La Rai è e sarà sempre la sua casa” Oggi Renzo Arbore compie 86 anni. Nato a Foggia il 24 giugno 1937, è il maestro dell’intrattenimento italiano. La Rai: “Buon compleanno con grande affetto e altrettanta gratitudine per aver messo la sua passione e il suo straordinario talento al servizio della Rai e del pubblico italiano“.

Oggi Renzo Arbore compie 86 anni. Nato a Foggia il 24 giugno 1937, può essere definito a pieno titolo il maestro dell'intrattenimento italiano. Non c'è campo dello spettacolo che non abbia attraversando, lasciando il segno. Alla voce professione, si rischia di andare in seria confusione: cantautore, disc jockey, conduttore radiofonico, clarinettista, musicista, showman, autore radiofonico, autore televisivo, conduttore televisivo, sceneggiatore, regista, compositore, attore e talent scout italiano.

Il motivo? Arbore ha scritto pagine che hanno cambiato la storia della tv per sempre e continua a far sentire la sua presenza in molti programmi e nello stile di tanti conduttori, che a lui si ispirano, sperando di diventare i suoi eredi. Ad oggi, solo uno ha avuto l'onore di un ‘battesimo televisivo' di sua mano, ed è Stefano De Martino, che con Bar Stella ha tentato di riportare i codici linguistici e stilistici arboriani sul piccolo schermo e in streaming.

La nota Rai: "Per Arbore, affetto e gratitudine"

La Rai ha voluto rendergli omaggio con una nota: “Buon compleanno a Renzo Arbore, con grande affetto e altrettanta gratitudine per aver messo la sua passione, il suo straordinario talento, la sua sconfinata capacità di spettacolo a disposizione della Rai e del pubblico italiano“. Così la Presidente Rai Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato Roberto Sergio nel messaggio di auguri rivolto a Renzo Arbore nel giorno del suo ottantaseiesimo compleanno. “Ci auguriamo che Renzo voglia continuare a deliziarci e stupirci con quell’ironia e quel gusto del gioco che hanno contribuito a creare un'immagine del servizio pubblico allegra, festosa e veramente di tutti. La Rai è e sarà sempre la sua casa”.

Telepatria International su Rai Storia alle 18.00

In più, uno speciale nella programmazione di Rai Cultura: uno show dissacrante, ironico e surreale che definisce ancora di più lo stile inconfondibile di Renzo Arbore. Una serie di gag, siparietti e “follie” geniali capaci di delineare, con tocco leggero e profonda ironia, la bellezza e la varietà del Belpaese. È Telepatria International che Rai Cultura ripropone sabato 24 giugno alle 18.00 su Rai Storia. Tra una gag e l’altra anche momenti dedicati alla grande musica: Arbore dà sfoggio del suo talento assieme al suo inseparabile clarinetto, intonando canzoni famose o rivisitando a modo suo i classici. Un piccolo cult che finalmente torna alla ribalta omaggiando uno degli showmen più intelligenti e visionari della televisione italiana.