Giuseppe Cruciani e l’operazione ai testicoli: “Avevo tre palle, ora solo due”

Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio24, ha raccontato insieme al suo urologo Nicola Mondaini la delicata operazione ai testicoli a cui si è sottoposto: "Avevo tre palle, adesso sono rimasto con due. Confesso che mi sento un po’ orfano”.

Giuseppe Cruciani, in una clinica di Firenze, ha tolto una cisti che aveva da molti anni: "Si era ingrossata fino a diventare una massa di otto centimetri di diametro, abbastanza impressionante". Racconta la sua esperienza e dà un consiglio a quanti vogliono fare prevenzione:

L’importante è autopalparsi continuamente e non avere paura di andare da uno specialista. Anche con questo corpo estraneo tutto ha sempre funzionato perfettamente, dunque la tentazione di non fare nulla c’è sempre stata. Poi nell’ultimo anno la parte sinistra dello scroto era diventata praticamente il triplo dell’altra e sarebbe aumentata di volume ancora di più.

Giuseppe Cruciani continua con ironia: “Farsi tagliare le palle è sempre traumatico, ma ovviamente c’è di peggio, sono stato fortunato. Adesso il testicolo deve abituarsi a una nuova casa, al nuovo habitat e dunque è un po’ dolorante. Il post operazione è più importante e più decisivo dell’operazione stessa”. David Parenzo gli chiede perché ha raccontato questa cosa:

Vedi, chi mi conosce mi rimprovera di avere sempre le mani in mezzo al pacco ed effettivamente è così. Ho questo vizietto di toccarmi continuamente nelle parti intime. Devo dire che è stata la mia fortuna. Tempo fa in questo modo mi sono accorto subito di avere una pallina nei coglioni. L’ho tenuta sotto controllo e poi quando è arrivato il momento sono entrato in sala operatoria.