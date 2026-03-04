Giulia Salemi ritrova la “sorella” Nausika dopo 25 anni: “Siamo cresciute insieme, è una storia privata”

Chi ha seguito il percorso di Giulia Salemi al Grande Fratello ricorda bene il momento in cui, tra le lacrime, l'influencer raccontò la storia di Nausika, che lei stessa definisce sua "sorella non di sangue". Dopo tanti anni, le due si sono incontrate per puro caso Milano e l'influencer ha voluto raccontare la potenza di quel momento sui social: "Ora dovrà conoscere mio figlio Kian, si tratta di una storia privata".

Giulia Salemi e l'incontro con sua "sorella" Nausika

"Io ho pianto tutto quando l'ho raccontato, ha pianto tutta l'Italia", ha ricordato Salemi nelle sue storie Instagram, sottolineando quanto quel legame fosse rimasto un "irrisolto" nel suo cuore. Le due sono cresciute insieme per molti anni, per poi separarsi bruscamente quando erano ancora troppo piccole per decidere. Un distacco che per l'influencer era diventato un peso: "Sono cresciuta con la paura di non essere stata sufficientemente una brava sorella", ha confessato, spiegando però che un primo incontro era già avvenuto in un bar subito dopo la fine del reality.

La story pubblicata su Instagram da Giulia Salemi

"È una storia privata. Deve conoscere Kian"

Dopo essersi perse nuovamente di vista, l'incontro casuale è avvenuto poche ore fa a Milano, in occasione dello spettacolo Notre Dame De Paris che si è tenuto al Teatro degli Arcimboldi. Salemi ha mostrato Nausikaa ai suoi follower con orgoglio: "Sono felicissima perché ho ritrovato Nausikaa. Siamo cresciute insieme quando eravamo piccole e per me è una sorella". Nonostante le strade separate e gli anni trascorsi (quasi 25 dal loro primo legame), ora è pronta a introdurre gradualmente la donna nella sua nuova vita da mamma. Il video social si chiude infatti con una promessa che guarda al futuro: "Ora deve venire a conoscere Kian", ha detto, riferendosi al figlio avuto da Pierpaolo Pretelli. Un modo per far sì che quella "sorellina" di un tempo possa tornare a far parte della vita che ha costruito oggi.