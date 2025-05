video suggerito

Giovanni Siciliano fa un tatuaggio per Francesca dopo il lancio della scarpa a Uomini e Donne: "Un colpo di tacco" Giovanni Siciliano su TikTok ha mostrato il suo nuovo tatuaggio dedicato a Francesca Cruciani. Dopo aver ricevuto una scarpa addosso dalla dama durante una lite nella puntata di Uomini e Donne, ha deciso di tatuarsi sulla spalla la stessa scarpa col tacco: "Ah, l'amore", le sue parole.

A cura di Gaia Martino

Giovanni Siciliano con un video su Tik Tok ha reso pubblico il gesto fatto per Francesca Cruciani, la Dama che frequenta a Uomini e Donne e che lo scorso maggio, durante un'accesa lite al centro dello studio, gli ha tirato contro una scarpa col tacco. Il Cavaliere del Trono Over in un video ha raccontato di essersi tatuato la scarpa nel punto in cui la Dama lo ha colpito: "No colpo di fulmine, io ho avuto il colpo di tacco". Due giorni fa è stata registrata l'ultima puntata del dating show che andrà in onda prossimamente, prima dello stop estivo, ed è emerso che Giovanni e Francesca sono di nuovi vicini.

Il tatuaggio di Giovanni Siciliano per Francesca Cruciani

Giovanni Siciliano su Tik Tok ha raccontato ai followers di aver fatto un nuovo tatuaggio dedicato a Francesca Cruciani. Dopo l'episodio della scarpa che la dama gli ha tirato contro durante una puntata, il cavaliere si è tatuato sulla spalla una scarpa col tacco: "L'ho fatto il tatuaggio, quando uno ti chiede "Hai mai auto un colpo di fulmine nella vita?", (io rispondo, ndr) No, io ho avuto il colpo di tacco. La testa è una sfoglia di cipolla". Il tatuaggio è ora nello stesso punto in cui è stato colpito. Nel video ha poi aggiunto: "Ha utilizzato scarpe bellissime. Ci vuole anche il fisico per poterle portare, e lei ce l'ha. L'amore, l'amore".

Giovanni Siciliano prova a riconquistare Francesca Cruciani: le anticipazioni di Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni dell'ultima registrazione in studio di Uomini e Donne, prima dello stop estivo, Giovanni Siciliano avrebbe chiesto a Francesca Cruciani l'esclusiva e lei avrebbe accettato. La loro conoscenza è stata segnata da molte discussioni. Avevano litigato animatamente a inizio maggio dopo che la dama aveva scoperto che il napoletano continuava a corteggiare e frequentare altre donne. Lei aveva dichiarato di non volerlo vedere mai più e che la loro conoscenza era giunta al termine, nonostante provasse interesse per lui. Davanti al tentativo di lui di farsi perdonare, avrebbe ceduto e ora si starebbero frequentando di nuovo.