Francesca attacca Giovanni a Uomini e Donne e lui sbotta, interviene Maria De Filippi: "Datti una calmata" Dopo lo scontro in studio tra Giovanni e Agnese nella puntata di Uomini e Donne oggi, è intervenuta Francesca per attaccare il Cavaliere. Quest'ultimo ha sbottato rivolgendosi con toni aggressivi alla Dama. Allora è intervenuta Maria de Filippi: "Datti una calmata".

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne oggi Maria De Filippi ha ripreso Giovanni Siciliano, Cavaliere del Trono Over, dopo che quest'ultimo si è rivolto con toni aggressivi alla Dama Francesca. La conduttrice lo ha invitato a calmarsi dopo le parole "Stai zitta e non nominare mia figlia". Prima ancora Giovanni aveva litigato con Agnese dopo il racconto della loro serata insieme. La dama lo aveva accusato di essere un "vigliacco e volgare" prima di chiudere la conoscenza. Francesca, che era uscita in precedenza con lui, aveva difeso la Dama.

La sgridata di Maria de Filippi a Giovanni Siciliano

Nella puntata di Uomini e Donne oggi, Francesca ha commentato così il comportamento di Giovanni: "È stato vergognoso come si è approcciato con me, poi con lei. Ci sono modi e modi per dire le cose. Devi essere contento se tua figlia non incontra mai un uomo come il papà". Il Cavaliere ha allora sbottato. In dialetto napoletano si è rivolto con queste parole alla dama: "Mia figlia non la devi nominare proprio, stai zitta. Pensa a fare…". È intervenuta Maria De Filippi per sgridare il Cavaliere per i toni utilizzati: "Guarda Giovanni che anche loro hanno dei figli. Quindi datti una calmata". "Ma io non nomino i loro figli" ha risposto Giovanni. La conduttrice, allora, ha aggiunto: "Anche Agnese ha dei figli. Ti comporti così con una madre, nei confronti di una madre fai questo. Quindi evita".

Lo scontro tra Giovanni e Agnese, lei: "Mi sono vergognata, sei volgare"

Agnese, dopo che Giovanni aveva raccontato che lei gli era saltata addosso durante un'uscita serale insieme, ha commentato così in studio: "Sono stata male, ho pianto perché mi sono vergognata. Mi sono sentita superficiale, cosa che non sono. Ti ho lasciato parlare, nonostante io pensi che tu sia un gradasso, tracotante, volgare, villano e non saprei come altro definirti. Ti ho lasciato parlare perché non avrei saputo come controbattere". Poi, sulle parole che lui ha rivolto a Francesca, ha aggiunto: "Non voglio andare in difesa di Francesca, ma l'hai chiamata zerbino, tappetino…". Agnese ha deciso di chiudere con Giovanni perché "sei troppo volgare, fai così con tutte. Mi hai fatto passare per una poco di buono", ha dichiarato. Il Cavaliere l'ha accusata di comportarsi da "vittima", poi ancora: "Hai fatto lo show. L'hai presa male, ma non c'è niente di male. Sei una poeta".