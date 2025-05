video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: in studio torna una coppia contestata, cos’è successo nella registrazione finale Lunedì 12 maggio è stata registrata l’ultima puntata di Uomini e Donne di questa stagione. L’11 maggio Gianmarco Steri aveva fatto la sua scelta, mentre ieri in studio spazio alle Dame e ai Cavalieri del trono Over. Ecco le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 12 maggio è stata registrata l'ultima puntata di Uomini e Donne di questa stagione. L'11 maggio Gianmarco Steri aveva fatto la sua scelta, mentre ieri in studio spazio alle Dame e ai Cavalieri del trono Over. Ecco le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Anticipazioni Uomini e Donne: come si è concluso il Trono Over

Nella registrazione di lunedì 12 maggio, spazio alle dame e ai cavalieri del Trono Over: le prime protagoniste sono state Gemma Galgani e Marina, che si sono coalizzate al punto da scendere in passerella insieme. Dopo la scorsa registrazione, le due donne si sono recate insieme in camerino da Arcangelo, attaccandolo in ogni modo: lui, tuttavia, è rimasto impassibile. Successivamente, si sono uniti anche Antonio e Cinzia. Lui le ha dato un ultimatum, chiedendole di uscire dal programma e di non sentire più Arcangelo, che quindi è andato via dal centro studio. Il Cavaliere ha lasciato in anticipo la registrazione per motivi personali e Cinzia lo ha salutato in modo plateale.

Chi sono stati gli ospiti in studio

Ospiti della puntata Rosanna e Giuseppe: la coppia, molto contestata ai tempi della partecipazione al dating-show, ha aggiornato De Filippi sul prosieguo della loro storia una volta usciti dal programma. Lei gli ha letto una lettera molto romantica, dicendo che finalmente si è innamorata di lui. L'ultima gara di ballo è proprio tra Giuseppe e Gianni Sperti.

Si passa poi a Giovanni Siciliano, Alessio Pili Stella, Francesca Cruciani e Annamaria al centro studio. Francesca accetta l’esclusiva di Giovanni e Alessio le dice di essere incoerente. Non sono usciti insieme dal programma ma durante l’estate continueranno a frequentarsi. La registrazione si è conclusa con un omaggio a tutti i cani che sono stati adottati grazie alla collaborazione della produzione con i canili citati negli inserti post puntata, in studio presenti anche i padroni dei cuccioli. Tina Cipollari, alla fine, ha salutato tutti.