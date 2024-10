video suggerito

Giovanni Pernice torna in Tv inglese, il maestro di Ballando in onda dopo le accuse di bullismo Giovanni Pernice, nel cast del programma di Milly Carlucci, è pronto a tornare sugli schermi televisivi del Regno Unito. Lì era stato accusato di bullismo da una concorrente di Ballando con le stelle in UK, accuse poi decadute.

Giovanni Pernice è pronto a tornare sugli schermi televisivi del Regno Unito. A riportare la notizia è la stampa anglosassone, con il Mirror e il Sun che annunciano la sua presenza nel programma Celebrity Hunted in onda su Channel 4. A mettere a rischio la sua partecipazione le accuse di bullismo e condotta aggressiva (da cui è stato successivamente scagionato) durante il programma britannico Strictly Come Dancing (versione inglese di Ballando con le stelle).

Giovanni Pernice torna in tv nel Regno Unito

Giovanni Pernice sarà presente in Celebrity Hunted di Channel 4, serie girata nel 2022 ma messa in stand by in seguito alle accuse lanciate da Amanda Abbington al ballerino. La donna, sua partner a Ballando con le stelle UK, lo aveva accusato di bullismo. Secondo quanto riportato dal Sun i produttori avevano pensato di tagliare le scene in cui era presente Pernice ma, alla luce dell'inchiesta che l'ha parzialmente scagionato, ha provveduto nel programmare Celebrity Hunted all'inizio del 2025.

I provvedimenti della BBC dopo le lamentele sui ballerini

A luglio la BBC aveva annunciato nuove misure di sicurezza per i partecipanti di Ballando con le stelle. Tra queste, la presenza di un membro del team durante le prove in sala e l'introduzione di due figure, una per tutelare i ballerini professionisti (Celebrity Welfare Producer) e una per le celebrità in gara (Professional Dancer Welfare Producer). A ciò si aggiungono 15 osservatori che si occupano di completare i registri di allenamento giornalieri con pause, riscaldamento e periodi di riposo.

Le accuse contro Giovanni Pernice e le parole di Milly Carlucci

"Ho trovato il comportamento di Giovanni inutile, meschino e crudele. Non potevo stare seduta e fargli fare tutto questo – spiegava Amanda Abbington in relazione alle accuse mosse contro Pernice – Ci ho pensato a lungo prima di sporgere denuncia. Non sarei mai stata in grado di vivere con la mia coscienza se non l'avessi fatto". Il ballerino era stato allontanato dallo show ma un'indagine lo aveva dichiarato innocente. L'ombra dell'inchiesta, però, lo aveva seguito anche nella nuova edizione di Ballando con le stelle in cui si esibisce al fianco di Bianca Guaccero. Sulla questione era intervenuta anche Milly Carlucci in conferenza stampa:

La storia di Giovanni è una storia particolare e da noi non si sarebbe verificata. La sua compagna di ballo ha parlato di bullismo, ma la BBC non ha telecamere nella sala prove. Da noi questo non avverrebbe. Noi siamo a stretto contatto con la BBC. Dopo nove mesi non è emerso nulla. La BBC ha dato il via libera per avere Giovanni qui.