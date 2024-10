video suggerito

Giovanni Pernice rompe il silenzio su Amanda Abbington: “Mi diceva cose molto brutte” Giovanni Pernice ha finalmente parlato per la prima volta, in maniera dettagliata, del rapporto con Amanda Abbington. Lo ha fatto al Daily Mail: “Ci prendevamo in giro, ma lei diceva cose molto brutte, come la ‘c-word”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giovanni Pernice ha finalmente parlato per la prima volta, in maniera dettagliata, del rapporto con Amanda Abbington. La sua partner a "Strictly come Dancing", format originale di Ballando con le stelle, lo avrebbe messo a dura prova nonostante sia stata proprio lei a denunciare episodi di bullismo verbale e molestie da parte sua. Giovanni Pernice ha sempre negato ogni accusa mentre lei ha rincarato rivelando di aver sviluppato un disturbo post-traumatico da stress in seguito a quella esperienza. L'indagine interna della BBC si è conclusa con un nulla di fatto, pur confermando la presenza di insulti verbali di Pernice che al Daily Mail oggi spiega: "Ci prendevamo in giro, ma lei diceva cose molto brutte, come la ‘c-word". Nonostante tutto, Pernice fu escluso dal programma in via cautelativa dopo che le accuse furono rese pubbliche.

La testimonianza di Giovanni Pernice

Giovanni Pernice ha ricordato che persino lo staff di produzione aveva notato il linguaggio volgare tra loro, ma che era la stessa Abbington a farlo passare e considerare come un gioco:

Lo staff ci ha infatti chiesto: ‘È tutto ok? Vi chiamate così, va bene?' e lei ha risposto: ‘Oh sì, lo faccio io! Sono stata io a iniziare'. Quel tipo di modo di fare un po' rozzo era la base del nostro rapporto sin dall'inizio. […] Ho ancora i messaggi di Amanda. Scriveva: ‘Grazie per la tua pazienza oggi, sei un insegnante incredibile".

E ancora, nella settimana in cui lei aveva cominciato a lamentarsi con la produzione, Pernice racconta e ricorda: "Uno dei vip mi disse che Amanda aveva avuto una brutta settimanaIo non capivo a cosa si riferissero, perché lei mi aveva detto che tutto stava andando bene".

La BBC ha chiesto scusa

La BBC ha chiesto poi scusa a Giovanni Pernice, come sottolineato anche da Milly Carlucci che ha chiarito la posizione cristallina di Pernice, che però è rimasto molto male per il trattamento subito dalla sua ex partner. La Abbington, infatti, aveva lasciato lo show ufficialmente per problemi di salute: aveva infatti scoperto due noduli al seno, ma fortunatamente si sono rivelati benigni. Pernice le aveva offerto il suo aiuto chiamando il proprio medico per lei: "L'ultima cosa che le ho detto è stata: ‘Posso aiutarti? Dimentica la danza, dimentica lo show, la tua salute è più importante’."