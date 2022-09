Gianni Sperti ricorda Manuel Vallicella: “Chissà se parlando di più si sarebbe potuto evitare” Gianni Sperti ricorda Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne morto suicida. “Chissà se parlando di più con te si sarebbe potuto evitare questo tragico finale”, si chiede l’opinionista.

A cura di Stefania Rocco

A ricordare Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne morto suicida a 35 anni, è Gianni Sperti, opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi. Manuel aveva partecipato al programma nel 2016 per la prima volta. Era approdato in trasmissione per corteggiare Ludovica Valli. Non scelto dalla tronista, accettò la proposta della conduttrice di salire sul trono. Anche lei, come gli spettatori a casa, era rimasta profondamente colpita dal garbo malinconico di quel giovane uomo tatuato, da quel contrasto evidente tra l’aspetto fisico e la profonda tenerezza dimostrata da Manuel. Schierato dalla sua parte anche Sperti che non aveva mai nascosto il suo affetto nei confronti del giovane. Ed è proprio l'ex ballerino a pubblicare su Instagram una storia dedicata a Manuel e alla sua scomparsa inaspettata e prematura.

Gianni Sperti: “Tutti ricordano la bontà di Manuel Vallicella”

“Tutti ti notavano per l’aspetto fisico ma poi si ricordavano di te per la tua timidezza e bontà d’animo. La domanda che mi affligge è: ‘Chissà se, parlando con te un po’ di più, avrei potuto fare qualcosa per evitare questo traffico finale’. Ti voglio bene”, è questo il messaggio pubblicato da Sperti sul suo profilo Instagram. Gianni accende il faro sulla solitudine che negli ultimi anni aveva costellato la vita di Vallicella. La scomparsa della madre, alla quale era profondamente legato, avrebbe reso il suo malessere insostenibile. Lo ha raccontato un amico di Manuel a Fanpage.it, spiegando come, in questo contesto, sarebbe maturata la decisione di togliersi la vita.

L’addio di Uomini e Donne a Manuel Vallicella

Anche Uomini e Donne ha dedicato un post alla scomparsa di Manuel. “Ciao Manuel”, è quanto si legge nella didascalia che accompagna una foto scattata qualche anno fa, quando il giovane aveva deciso di accettare il trono. Vallicella aveva accettato di occupare la poltrona rossa salvo poi abbandonare il programma dopo qualche settimana. “Ogni giorno che passa mi rende sempre più convinto, cerco la serenità e qui vivo l’angoscia. È una sconfitta personale ma per la prima volta ha deciso di fare del bene a me stesso e non agli altri”, aveva spiegato per motivare la decisone di ritirarsi.

Raffaella Mennoia: “Mi dispiace talmente tanto da non saperlo scrivere”

Sempre via Instagram è arrivato il messaggio pubblicato da Raffaella Mennoia, storica autrice del programma: “Sono ore che scrivo e poi cancello…e niente. Mi si spezzano le parole non scorrono dal cuore, si fermano alla mano..provo a scrivere con la testa ma mi si confondono i pensieri, i ricordi, le nostre chiacchiere..allora niente scrivo solo nella forma più sincera mi dispiace talmente tanto da non saperlo scrivere e neppure pensare..La tua mamma si prenderà cura di te. Ciao Manuel Riposa in Pace”.