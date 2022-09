Morte Manuel Vallicella, l’amico: “Soffriva di depressione da quando era morta sua madre” Enrico Ciriaci, amico di Manuel Vallicella, racconta a Fanpage.it le circostanze della prematura scomparsa del 35enne: “Non si drogava ed era sano come un pesce. Soffriva di depressione dopo la morte della madre ma mai avremmo pensato che si sarebbe tolto la vita”.

A cura di Stefania Rocco

La notizia della prematura scomparsa di Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne, è arrivata inaspettata e violentissima. Giovane tatuatore, era diventato popolare partecipando a una vecchie edizione del dating show condotto da Maria De Filippi, prima nelle vesti di corteggiatore di Ludovica Valli e in seguito in quelle da tronista. A rendere nota la scomparsa di Manuel è stato l’amico Enrico Ciriaci con un post pubblicato sui social. “Ho saputo della morte di Manuel ieri sera. Si è tolto la vita per i motivi che tutti conosciamo”, racconta a Fanpage.it che lo ha raggiunto al telefono.

Quali motivi?

Manuel era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro.

Aveva altri parenti oltre a sua madre? Una compagna?

Aveva dei parenti ma evidentemente non parlava nemmeno con loro. Era cambiato dopo la scomparsa della madre, non è mai più tornato quello di prima. Quando usciva con noi amici era spento, faceva fatica a sorridere. Quanto a una compagna non saprei. Non mostrava la sua vita privata, né con noi amici né sui social.

Come ha saputo della morte di Manuel Vallicella?

Me lo hanno detto i nostri amici, avevano visto i soccorsi fuori dal suo negozio.

Quindi era nel suo negozio di tatuaggi quando si è tolto la vita?

Da quello che so sì, ma adesso girano tante voci. Ci eravamo sentiti 4 giorni fa. Lo avevo chiamato per invitarlo a giocare a calcetto ma aveva rifiutato l’invito. Diceva che a 35 anni non era più in grado di giocare a calcio.

La Instagram story che ha annunciato la scomparsa di Manuel Vallicella.

Come ti era sembrato durante quella telefonata?

Normale, niente di diverso rispetto alle volte precedenti. Era bravo a mascherare le emozioni.

In tv a Uomini e Donne diceva di essere solo a parte la madre, che era la persona più importante della sua vita.

Lo era. So che non era nemmeno in buoni rapporti con i fratelli. Manuel ha avuto una vita travagliata.

Non c’erano state avvisaglie che, col senno di poi, avrebbero potuto mettere in guardia voi amici?

Sì, lo vedevi che era sempre sulle sue, che c’era qualcosa che non andava. Però conoscevamo i motivi del suo silenzio e non abbiamo dato peso alla situazione, lo associavamo alla depressione legata alla scomparsa della madre. Non avremmo mai pensato che sarebbe arrivato a questo gesto. Anche perché Manuel è sempre stato un ragazzo pieno di vita. Siamo rimasti tutti sconvolti, non ce lo saremmo mai aspettato. Uno come lui che aveva fatto un programma televisivo, che era un po’ conosciuto e aveva ormai la sua fama, non pensavamo sarebbe arrivato a togliersi la vita per questa cosa.

Troppa solitudine, forse.

So che è durissima perdere un genitore ma aveva 35 anni, non 10, la vita va avanti. Immagino abbia avuto una debolezza in quel momento. Non aveva problemi particolari, nemmeno di lavoro o di salute. Non si drogava ed era sano come un pesce. Non ho parole.