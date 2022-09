La reazione di Ludovica Valli alla morte di Manuel Vallicella: “Conoscerti è stato un onore” Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne corteggiata da Manuel Vallicella, commenta su Instagram la sua scomparsa: “Sono senza parole, non dimenticherò mai i tuoi occhi dolci”.

A cura di Ilaria Costabile

La notizia della morte di Manuel Vallicella è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha riempito i social in poche ore, raggiungendo anche Ludovica Valli, la tronista di cui il giovane tatuatore veronese si era invaghito quando partecipò a Uomini e Donne nel 2016. L'influencer ha pubblicato un messaggio su Instagram, condividendo nelle sue storie alcune immagini del percorso che avevano fatto insieme nel dating show di Canale 5, dicendosi sconvolta dal terribile accaduto.

Il ricordo di Ludovica Valli

Alcune foto che le ritraggono sorridenti, abbracciati, intenti a condividere delle esterne o momenti di confronto in uno studio che ha fatto da contorno alla loro conoscenza, è così che Ludovica Valli ricorda il periodo in cui ha incontrato Manuel Vallicella, ormai sei anni fa quando alla fine del programma li preferì Fabio Ferrara. L'ex tronista, scossa dalla notizia della scomparsa del 35enne, ha scritto: "Sono sconvolta, sono senza parole…Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fai buon viaggio".

La morte di Manuel Vallicella

Manuel Vallicella è morto all'età di 35 anni. La notizia è stata diffusa dall'amico fraterno Enrico Ciriaci, il quale ha dichiarato che l'ex volto di Uomini e Donne si sarebbe tolto la vita, come ha confermato anche al sito Biccy e riportato dal blogger Amedeo Venza. Il tatuatore aveva perso la mamma, alla quale era molto legato nel 2019, a seguito di una lunga malattia che la donna aveva affrontato con tutte le sue forze e il dolore per questa perdita era stato per lui devastante. Da quando aveva lasciato il trono di Uomini e Donne nel 2017, propostogli da Maria De Filippi che aveva notato quanto avesse fatto breccia nel cuore del pubblico, Manuel si era completamente allontanato dal mondo dello spettacolo, riprendendo a pieno ritmo la sua attività di tatuatore.