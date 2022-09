L’omaggio di Uomini e Donne a Manuel Achille Vallicella a fine puntata: “Ciao Manuel” Oggi, mercoledì 21 settembre, Uomini e Donne ha concluso la sua puntata con un video dedicato a Manuel Achille Vallicella, l’ex corteggiatore e tronista morto a 35 anni. Un mini clip sulle note di Il destino di chi visse per amare di Tiziano Ferro, poi le immagini della sua avventura nel dating show.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La notizia della scomparsa di Manuel Achille Vallicella questa mattina ha scosso l'intero mondo della tv. L'ex tronista di Uomini e Donne e tatuatore è morto a soli 35 anni. Sono seguiti subito messaggi da tutto il cast passato e attuale del dating show, da Ludovica Valli, con cui intraprese una conoscenza nel programma quando era corteggiatore, a chi lavora dietro le quinte. Anche Fabio Ferrara, l'uomo che l'ex tronista emiliana preferì a lui, lo ha salutato su Instagram. Uomini e Donne l'ha ricordato sui social ed anche in puntata: l'appuntamento pomeridiano di oggi si è concluso con un video omaggio al giovane.

L'omaggio di Uomini e Donne per Manuel Vallicella

Sulle note della canzone di Tiziano Ferro Il destino di chi visse per amare, Uomini e Donne ha omaggiato Manuel Achille Vallicella con diverse immagini registrate ai tempi della sua esperienza nel programma. L'appuntamento pomeridiano di oggi, mercoledì 21 settembre, si è concluso con la clip che ha commosso i telespettatori. "Ciao Manuel" è la scritta che compare sul finale, commentata dai fan del dating show su Twitter. "Un colpo al cuore", "Questa canzone sembra scritta per lui" sono solo due dei messaggi degli utenti.

Da Ludovica Valli a Gianni Sperti, l'addio dei personaggi di Uomini e Donne

La notizia della morte di Manuel Vallicella è stata un brutto colpo per tutti coloro che lo conoscevano, così come per quelli che avevano seguito il suo percorso a Uomini e Donne. Ludovica Valli che lo scelse tra i suoi corteggiatori, per poi preferire Fabio Ferrara a lui al momento della scelta, è sconvolta. Questa mattina lo ha ricordato a corredo di alcune foto di loro due insieme: "Sono senza parole, non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve. Manuel, fai buon viaggio".

Anche Gianni Sperti, opinionista del programma, ha scritto tra le sue stories: "Tutti ti notavano per l’aspetto fisico ma poi si ricordavano di te per la tua timidezza e bontà d’animo. La domanda che mi affligge è: ‘Chissà se, parlando con te un po’ di più, avrei potuto fare qualcosa per evitare questo traffico finale’. Ti voglio bene". Anche Fabio Ferrara gli ha dedicato una story: "Ciao Manuel" ha scritto a corredo di una sua foto.