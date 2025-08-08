Gianni Morandi si allena in palestra: “Vediamo se domani riesco ad alzarmi”, il commento di Stefano Accorsi

Gianni Morandi ha mostrato su Instagram un suo allenamento in palestra, scrivendo con ironia: “Vediamo se domani riesco ad alzarmi”. A commentare sotto il post Stefano Accorsi, che di recente ha parlato della propria trasformazione fisica. Ecco cosa ha scritto.

Gianni Morandi si tiene in forma. Oltre alla passione per le camminate e la corsa, il noto cantante, 80 anni, ha iniziato ad allenarsi in palestra seguito da un personal trainer. Su Instagram ha pubblicato un post che lo ritrae mentre esegue alcuni faticosi esercizi. Tantissimi i commenti comparsi sotto la foto, come quello di Stefano Accorsi. L'attore, 54 anni, di recente aveva svelato il segreto della sua trasformazione fisica.

L'allenamento di Gianni Morandi

Gianni Morandi ha raccontato sui social il suo recente allenamento in palestra. Il cantante ha pubblicato un post in cui si mostra insieme a un personal trainer ed esegue degli esercizi, molto probabilmente di stretching, con l'utilizzo di una palla. "Pensavo fosse una palla, invece era una tortura…", ha commentato con ironia Morandi, che nello scatto sorride ma appare sofferente. Poi ha aggiunto: "Ma Andrea, il personal trainer, dice che fa bene. Vedremo domani se riesco ad alzarmi!". Nei commenti, poi, ha risposto a diversi fan e amici che gli chiedevano effettivamente come stesse dopo la sessione di allenamento e il diretto interessato, sempre scherzando, ha scritto: "Muoversi un po' fa bene. Faccio qualche maratonina".

Il commento di Stefano Accorsi

Tra coloro che hanno commentato l'allenamento di Gianni Morandi c'è anche Stefano Accorsi. Il noto attore, 54 anni, di recente ha mostrato sui social la sua trasformazione fisica con la "routine del caffè", come aveva spiegato il suo coach in un'intervista al settimanale Gente: "Non è culto del fisico, è un training creato su misura per lui, con l'obiettivo di migliorare longevità, equilibrio, qualità e stile di vita". "Dai Gianni, dai", ha scritto sotto al post del cantante invitandolo a dare il massimo in palestra. "Pesante questo allenamento", ha invece scritto TrediciPietro, figlio di Morandi.