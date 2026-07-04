Gerry Scotti: “A De Martino invidio l’età a cui è arrivato a grandi livelli. A 35 anni nemmeno mi volevano”

Gerry Scotti e Stefano De Martino hanno ricevuto il Premio Biagio Agnes e in quell’occasione hanno parlato della loro sfida televisiva, conducendo i due programmi più visti della tv. I due scherzano e non mancano battute e attestazioni di stima reciproche.

Nella serata di venerdì 3 luglio è andato in onda il Premio Biagio Agnes, premio giornalistico intitolato all'ex giornalista e dirigente Rai arrivato alla sua 28esima edizione. A ricevere il riconoscimento in ambito televisivo sono stati Gerry Scotti e Stefano De Martino, ormai gli uomini di punta di Rai e Mediaset, che con i loro game show tengono compagnia ai telespettatori nell'access prime time. Durante la premiazione c'è stato un simpatico scambio tra i due conduttori, complici le domande dei padroni di casa della serata, Mara Venier e Alberto Matano.

Il confronto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino sulla sfida in tv

Uno scambio simpatico e gentile tra i due fuori classe della televisione a cui subito Mara Venier rivolge delle domande per capire di che natura fosse il loro rapporto: "Ci siamo mandati dei messaggi quando abbiamo capito che andavamo allo stesso orario" ha detto Stefano De Martino, per poi raccontare in che modo ha iniziato a descrivere questa sfida televisiva che li ha messi l'uno contro l'altro:

Poi abbiamo iniziato a trovare metafore con questo dualismo, inizialmente abbiamo detto siamo due negozi che affacciano sulla stessa strada, l'importante è che sia affollata, poi diciamo che siamo diventati due centri commerciali. Io ne ho trovata una nuova di metafora, venendo qua ci ho pensato. Noi siamo come una calamita, siamo due poli opposti per appartenenza televisiva, ma insieme attiriamo milioni di persone.

Gerry Scotti, invece, sottolinea come una certa risposta del collega gli sia rimasta particolarmente impressa: "A me è piaciuta la cosa che hai detto a settembre nelle interviste, quando chiedevano se temessi Gerry Scotti, che poi il temere qui non c'entra niente. E tu hai risposto una cosa che mi ha fatto molto sorridere. Hai detto io giro per le strade e sento La Ruota, ma ti volevo tranquillizzare sono i pian terreni, agli altri piani vedono anche i pacchi".

Il conduttore de La Ruota della Fortuna, poi, prende la parola per ringraziare la Rai di questo riconoscimento e dicendo: "Sono ospite in un territorio che non è mio, due volte e mi sono domandato "perché premiano me?" io per appartenenza sono sempre stato dentro un altro cancello". E poi, aggiunge un'ulteriore considerazione legata all'evento: "I premi hanno duplice, triplice valore. Primo è titolato a una persona che ha fatto la storia della televisione italiana, la seconda che mi venga data dalla Rai, sono grato per il vostro fairplay, sono stupito. Il finale è poterlo condividere con questo ragazzo, che ha la metà dei miei anni e a cui auguro tutto il bene del mondo per i prossimi anni".

Le parole di Gerry Scotti su Stefano De Martino

Dopo un simbolico scambio di regali, in cui Scotti riceve il pacco di Affari Tuoi e De Martino l'adesivo con il jolly de La Ruota della Fortuna, è Mara Venier a stuzzicare i suoi ospiti e chiede ad entrambi cosa invidiano l'uno dell'altra. È il presentatore di Canale 5 il primo a rispondere sorridendo: "Ha la metà dei miei anni è bello il doppio, invidio il fatto di essere arrivato a così grandi livelli. Io ho cominciato, quando tu…a 35 anni manco mi volevano a deejay television e tu fai Sanremo". De Martino, invece, controbatte dicendo: "Io tutto. Sai cosa dico sempre, ma da prima che ci fosse questa sfida, quando io sono in giro per il mondo accendo la televisione io se c'è lui mi sento a casa. È la voce degli italiani, ti fa sentire subito a casa". Infine, i due affrontano il tema della prima serata che inizia sempre più tardi: "Fateci finire alle 21:30" chiedono, annunciando che ai piani alti delle rispettive aziende ne stanno già parlando.