George Clooney: "Sono irritato da Quentin Tarantino, non mi considera una star. Vaffan**lo" George Clooney ha fatto sapere di essere 'irritato' da Quentin Tarantino perché il regista non lo considera una 'star del cinema". Così, l'attore ha voluto rispondergli: "Va bene amico, vaffan**lo. Non mi importa parlare male di lui, lui l'ha fatto con me".

A cura di Elisabetta Murina

George Clooney è irritato da Quentin Tarantino. In una recente intervista rilasciata a GQ, l'attore ha fatto sapere di avere un conto in sospeso con il regista di Pulp Fiction, che sostiene lui non sia una ‘star del cinema'. "Non mi dispiace dargli della me**a, lui l'ha data a me", ha spiegato l'attore.

Perché Clooney è "irritato" da Tarantino

Clooney ha recentemente rilasciato un'intervista a GQ insieme Brad Pitt, coprotagonista con lui del film Wolfs, in uscita nelle sale a settembre. Nel corso della chiacchierata l'attore ha parlato anche di Tarantino, spiegando che in passato aveva detto di non considerarlo una star del cinema:

Quentin ha detto delle me**e su di me di recente, quindi sono un po' irritato da lui. Ha fatto un'intervista in cui nominava le star del cinema, stava parlando di Pitt e di qualcun altro, poi l'intervistatore gli chiede: ‘George?'. E lui: ‘Non è una star del cinema'.

Poi, scherzando con Pitt, Clooey ha detto: "Va bene amico, vaffan**lo. Non mi importa parlare male di lui, dargli della me**a, lui l'ha fatto con me".

Le parole di Tarantino su Clooney

L'attore è stato diretto da Tarantino nel 1995, in uno dei primi episodi della serie ER- Medici in prima linea, in cui interpretava il ruolo del pediatra Douglas. I due sono poi tornati a lavorare insieme un anno dopo, nel 1996, nel film Dal Tramonto all'alba, dove Tarantino ha recitato oltre ad aver scritto la sceneggiatura. Quando Clooney racconta che ‘il collega' ha parlato male di lui, fa presumibilmente riferimento a un'intervista rilasciata da Tarantino a Deadline in occasione del Festival di Cannes 2023. "È passato molto tempo dall'ultima volta che George Clooney ha attirato qualcuno… Quando è stato il suo ultimo successo in cui ha attirato un pubblico?", erano state le parole del regista al giornalista, che gli chiedeva chi lui considerasse una star del cinema.