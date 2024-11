video suggerito

Geolier e Amadeus insieme, l’intervista del conduttore che lo aveva lanciato a Sanremo 2023 Nove mesi fa Geolier partecipò a Sanremo 2023 con un brano in napoletano e da lì la sua carriera è decollata. Oggi, il rapper napoletano ha incontrato di nuovo l’allora conduttore del Festival per un’intervista che uscirà il 18 novembre alle 18. L’annuncio su Instagram: “Ti devo chiedere un sacco di cose”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sara Leombruno

Dalla partecipazione di Geolier a Sanremo 2023 è passato quasi un anno. Quell'occasione è stata un vero e proprio trampolino di lancio per il rapper che, dopo aver presentato un brano in napoletano al Festival della canzone italiana, è diventato un punto di riferimento nel panorama musicale italiano. Fu proprio Amadeus, allora conduttore dello show, a volere fortemente la sua presenza e adesso, a 9 mesi da quel momento, i due si sono incontrati nuovamente. In una story postata su Instagram, l'artista ha annunciato l'uscita dell'intervista per oggi alle 18. Ecco le sue parole.

L'intervista di Geolier con Amadeus

La chiacchierata tra l'attuale conduttore di Chissà chi è e il rapper napoletano è stata annunciata su Instagram, attraverso una story pubblicata da Geolier sul suo profilo seguito da 3 milioni di utenti. "Ci vediamo alle 18, non sono solo sono con un mio amico", ha detto, inquadrando Amadeus. "Ciao, ti devo chiedere un sacco di cose, pensa me le sono scritte sennò…", ha ribattuto quest'ultimo, mostrando un foglio dove presumibilmente ha appuntato una serie di domande. "Mammamia", ha scherzo Geolier.

Amadeus cambiò il regolamento di Sanremo per far partecipare Geolier

A febbraio dello scorso anno, quando fu annunciato che Geolier avrebbe cantato un brano in napoletano sul palco dell'Ariston (I p' me tu p' te) sui social impazzarono le polemiche. Così Amadeus, nel corso di una conferenza stampa, confessò di aver cambiato il regolamento del Festival proprio per farlo partecipare: "Perché è stata accettata la canzone? Il direttore artistico ha ritenuto che questa canzone potesse entrare. Ho scritto il regolamento e l’ho cambiato", disse. Per poi aggiungere che il successo della musica napoletana fosse da considerare un fenomeno nazionale:

C'è un movimento nuovo sul napoletano, che non è più solo un movimento napoletano per Napoli ma per l'Italia intera. Non c'è un ragazzo da nord a sud che non conosca Geolier e tanti altri.Quando si è presentato col brano, io l'ho ascoltato e avendo la moglie napoletana (Giovanna Civitillo, originaria di Vico Equense, ndr.) lo conosco e lo comprendo.