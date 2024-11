Geolier in diretta con Amadeus: “Mi sono chiesto il perché dei fischi a Sanremo 24, mia madre ci è stata male”

video suggerito

Amadeus ha intervistato Geolier a quasi un anno di distanza da Sanremo 2024. Il rapper napoletano è arrivato secondo al Festival con il brano I p'me, Tu p' te, che ha scatenato diverse polemiche. Nel corso della chiacchierata fatta in macchina, in diretta Instagram, il conduttore e il cantante hanno avuto modo di affrontare diversi argomenti, dal Festival stesso all'amore per Napoli, passando per il successo e il rap. Sempre in diretta, Geolier ha fatto sentire alcune tracce che comporranno il secondo capitolo del suo album (Dio lo sa-Atto II), in uscita il 22 novembre, che avrà tra i featuring Rose Villain e Cosang. Po il nuovo singolo, Mai per sempre, sarà rilasciato il 20 novembre.

"A Sanremo il rapper è arrivato dopo"

Chiacchierando in macchina in diretta Instagram, seguiti da più di 15mila followers, Amadeus e Geolier hanno toccato diversi temi. Tra questi l'attaccamento del rapper alla sua città, Napoli, da cui non si allontanerebbe mai: "Napoli si attacca a te, ti crea, è una forma di amore attivo. Le persone mi fermano, io coltivo un rapporto con i fan, devo andare almeno una vota al mese in mezzo al casino".

Poi il genere di Geolier, il rap, che a Sanremo è arrivato solo negli ultimi anni. Un genere che Amadeus apprezza perché "rispecchia e racconta la realtà" e che ascolta in prima persona. "Le persone sono abituate a un certo tipo di testo e non sono pronte a sentire determinate frasi, però il rap è questo. A volte anche io mi censuro un po', le cose più oscure le ometto", ha precisato Emanuela Palumbo (verno nome di Geolier).

Amadeus e Geolier ricordano Sanremo 2024, il secondo posto e la serata cover

"Tu hai fatto un Sanremo perfetto, anche a livello di risultato finale. Ci sono sempre i luoghi comuni, la gente parla", ha detto Amadeus a Geolier ricordando la sua partecipazione al Festival, conclusasi con un secondo posto tra numerose contestazioni. "Quando ti ho detto vieni a Sanremo e non te ne pentirai, non ti ho ingannato. Avevo la responsabilità di provare a consigliarti il brano giusto", ha poi aggiunto l'ex direttore artistico pensando a uno dei primi incontri. "Solo io e te credevamo in quel brano. Tu vedevi la mia paura", ha ribattuto il rapper. "La ascolto ancora adesso, alzo il volume", ha scherzato Amadeus.

Il conduttore ha poi ricordato la serata delle cover, dove a trionfare era stato proprio Geolier insieme a Guè, Luché e Gigi D'Alessio, superando l'interpretazione di Angelina Mango e Rondine. "Ho sempre pensato che tu fossi dispiaciuto quanto me. È stato strano, non capivo cosa stesse succedendo", ha confessato il rapper parlando con Amadeus. A ferirlo di più il fatto che i suoi genitori abbiano assistito ai fischi del pubblico e alla reazione di disapprovazione:

Da novembre ho fatto prove tutti i giorni per quella serata, non avevo ansia perché ero preparato a tutto. Ma alla fine ero dispiaciuto per loro, come se fosse stata colpa mia. Nel pubblico c'erano i miei genitori. Mia mamma era seduta là in mezzo quando tutti fischiavano e se ne andavano. Ha ascoltato tutte le cose che m hanno detto, è stata più male di me a Sanremo. Mi sono chiesto quale fosse stato il problema, una reazione eccessiva.

Geolier e il rapporto con i soldi e il successo

Amadeus ha anche chiesto a Geolier come vive il successo e i soldi che sono arrivati: "Pensi che possano farti sbarellare?". Il rapper a riguardo ha un'idea precisa: "Il mio successo, a livello di fama, lo condivido con tutti quanti. Non è mai stata una cosa fatta per soldi, ma i soldi sono stati una conseguenza. Non mi hanno reso felice, ma sicuramente sto meglio". E riguardo alle amicizie ha aggiunto: "Ho perso alcune persone con il successo e quando succede è perché forse facevano peso nella tua vita".