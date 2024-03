Furto d’identità per Flavio Briatore: “Qualcuno si fingeva l’imprenditore chiedendo foto hot a giovani donne” Secondo quanto riporta il settimanale Chi, il colpevole sarebbe stato identificato dalle forze dell’ordine e denunciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Disavventura per Flavio Briatore. Secondo quanto riporta il settimanale Chi nella rubrica Chicche di Gossip, qualcuno si sarebbe appropriato dell'identità del noto imprenditore per approcciarsi a giovani donne, chiedendo loro foto spinte. Il responsabile sarebbe già stato individuato e denunciato.

Hanno rubato l'identità a Flavio Briatore

Secondo quanto si legge nel settimanale diretto da Alfonso Signorini, Flavio Briatore avrebbe vissuto di recente una disavventura che, tuttavia, avrebbe preferito non rendere pubblica. Gli avrebbero rubato l'identità. Così, l'imprenditore avrebbe trascorso diversi giorni in questura a Milano con lo staff del Crazy Pizza. Le forze dell'ordine avrebbero già identificato il responsabile, che spacciandosi per Briatore e usando il suo numero telefonico, contattava donne famose e non, mandando loro inviti e facendo avances.

Il colpevole è stato identificato e denunciato

Il colpevole, come assicura il settimanale Chi, sarebbe già stato identificato dalle forze dell'ordine e denunciato: "Ora dovrà rispondere di una lunga serie di reati". Con un "trucco informatico" era in grado di inserire il numero di cellulare di Flavio Briatore come mittente, risultando credibile alle vittime. Nelle chicche di gossip, i dettagli di quanto sarebbe accaduto:

A Briatore hanno rubato l'identità. Senza rendere la cosa pubblica, Flavio Briatore ha passato diversi giorni in questura a Milano con il suo staff di Crazy Pizza. Qualcuno (già identificato dalle forze dell'ordine) mandava inviti a giovani ragazze famose e non, chiedendo fotografie ‘hot' e dando loro appuntamento nel locale dell'imprenditore. Come garanzia di autenticità questo qualcuno inseriva, con un trucco informatico, proprio il numero di Briatore in qualità di mittente. Il colpevole è stato denunciato è ora dovrà rispondere di una lunga serie di reati.