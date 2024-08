Francis Ford Coppola si difende dalle accuse di molestie sul set: “Erano giovani donne che conoscevo”

video suggerito

Francis Ford Coppola era stato accusato di baciare le comparse sul set di Megalopolis, il suo ultimo film. Il regista commenta quanto denunciato da un articolo del Guardian e chiarisce: "Erano giovani donne che conoscevo". Intervistato da Rolling Stones punta il dito contro il quotidiano inglese: "Stavano solo cercando qualche sporcizia". Il film, già al centro delle polemiche per il ritiro del trailer, verrà presentato il prossimo 27 settembre al Festival di Cannes.

Francis Ford Coppola accusato di molestie sessuali

A due mesi dall'uscita di Megalopolis, Variety aveva pubblicato un video girato di nascosto in cui si vedeva il regista baciare le comparse e gli attori presenti sul set. La scena in questione era ambientata durante la notte di Capodanno in un night club e, a detta di Coppola, il suo comportamento era legato alla volontà di restituire l'atmosfera adatta al momento. Dopo l'accaduto le voci si erano fatte discordanti, tra chi aveva interpretato i suoi gesti come indicazioni artistiche e chi, come l'attrice Lauren Pagone raccontava di "sentirsi sotto shock". Non è chiaro, inoltre, se la notizia del ritiro di molti componenti della produzione sia vera e se sul set fosse presente o meno un coordinare di intimità (il cui ruolo è quello di vigilare e organizzare scene intime nei film).

Francis Ford Coppola sulle accuse di molestie: "È tutto così ridicolo, cercavano qualche sporcizia"

Intervistato da Rolling Stones, Francis Ford Coppola si è difeso dall'accusa di aver adottato un comportamento inappropriato sul set di Megalopolis. Il regista ha negato quanto riportato nell'articolo del Guardian, nel pezzo si leggeva: "Durante una scena in un night club girata per il film, secondo quanto affermano i testimoni, Coppola è salito sul set e ha cercato di baciare alcune delle comparse in topless e seminude". Coppola reputa ridicole le affermazioni e insinua che le tempistiche di pubblicazione del pezzo – prima che Megalopolis venga presentato a Cannes – siano un modo per rovinare il film: "La verità è che stavano cercando sporcizia. Le giovani donne che ho baciato sulla guancia, per quanto riguarda la scena di Capodanno, erano giovani donne che conoscevo".